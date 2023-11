¿Qué se está moviendo tras la purga de generales en las Fuerzas Militares y la Policía?

El silencio y el hermetismo rondan los cuarteles militares y de Policía del país que tradicionalmente estaban dirigidos por generales y que, por cuenta de la salida sostenida de oficiales de ese rango, hoy están en manos de coroneles.



(Le puede interesar: Nuevo remezón en las FF. MM.: sale el jefe del Estado Mayor de Operaciones del Ejército).



En la misma semana en la que el comandante del Ejército, el general Luis Mauricio Ospina, se vio en medio del escándalo por seguimientos al profesor de inglés de su esposa –que Ospina justifica como una precaución ante una eventual infiltración ilegal–, de esa misma fuerza pasó a la baja, sin mayor explicación, el general Fredy Marlon Coy, cabeza de la Jefatura de Operaciones.

Facebook Twitter Linkedin

En los 15 meses del gobierno de Gustavo Petro han salido más de 60 generales de todas las fuerzas. Foto: Presidencia

Los generales del Ejército Álvaro Pérez y Ruddy Arias, y los de la Policía Tito Castellanos, Carlos Fernando Triana y Carlos Rojas, también entraron a la lista de máximos oficiales de la Fuerza Pública que salieron en menos de dos meses.



En los 15 meses del gobierno de Gustavo Petro han salido más de 60 generales y almirantes de todas las Fuerzas. EL TIEMPO preguntó a esas fuerzas sobre el número de generales que quedan en servicio y desde el Ejército informaron que son 44 y que para diciembre, si el Senado aprueba los ascensos, serán 51. En comparación, para inicios de 2022, esa fuerza contaba con 57 generales.



(Le puede interesar: Atención: sigue la purga de generales; salen dos del Ejército Nacional).



Mientras que fuentes oficiales señalaron que en la Policía hay 13 oficiales en ese rango.



Solo en la Policía unidades claves como la Inspección General y la dirección de inteligencia (Dipol) están liderada por oficiales con barras y no estrellas en su solapa. La purga ha tocado incluso a generales que sonaban con fuerza para llegar a las máximas instancias de las instituciones armadas.



(Lo invitamos a leer: ¿Quién se queda con los perros en una separación? La Corte está a punto de fallar).

Facebook Twitter Linkedin

General John Jairo Rojas, quien salió del Ejército en medio de investigaciones. Foto: Archivo particular

Aunque algunos de los oficiales que han salido, como es el caso del general del Ejército John Jairo Rojas, enfrentan graves señalamientos e investigaciones en la Fiscalía por supuesto nexos con grupos ilegales y hasta acoso sexual, esa no es la constante.



Este diario consultó al equipo de prensa del ministro de Defensa, Iván Velásquez, sobre la continua salida de oficiales y dijeron que el funcionario está en Venezuela, por lo que no hubo respuesta.



Por su parte, desde el Ejército respondieron que “los cambios en la estructura organizacional obedecen a un mandato legal” y que de manera periódica, “de acuerdo con las necesidades institucionales”, se hacen los movimientos de personal, “lo cual constituye parte integral del Plan de Carrera y la propia dinámica institucional de una organización piramidal”.

Los cambios en la estructura organizacional obedecen a un mandato legal: Ministerio de Defensa FACEBOOK

TWITTER

La falta de información sobre esos movimientos ya fueron advertidas desde el Congreso. El senador Nicolás Albeiro Echeverri, vicepresidente de la Comisión Segunda, que se encarga de asuntos de seguridad y defensa, se quejó de que nadie responde a las preguntas de los legisladores y que el Ministerio de Defensa ni siquiera tiene un grupo de enlace con el Congreso.



“Cada vez que hay cambio de gobierno hay cambios en la cúpula, eso es normal y no nos puede asustar. Cada gobierno busca tener personas de confianza a su lado y eso por sí mismo no debe generar alarma. Pero esos cambios ya están muy prolongados en un país en el que el conflicto sigue y en donde los procesos de paz lo atizaron. Se requieren profesionales con mucha experiencia”, dijo el senador.



(Lo invitamos a consultar: Condenan a exjefes del Gaula por secuestro de hombre al que quemaron en baúl de carro).



Añadió que la Comisión ya ha hecho cuestionamientos sobre el exagerado uso de la facultad discrecional para sacar uniformados y que nunca han tenido una respuesta oficial, aunque fueron invitados a un almuerzo en el Mindefensa para el próximo martes. “No estamos cerrados al diálogo, estamos listos para apoyar un ejercicio pedagógico, pero se requieren reglas claras e información adecuada”, indicó.



A su turno, el general en retiro Rafael Colón comentó que los cambios pueden ser normales a mitad y fin de año, cuando se hacen los procesos para cursos de ascensos y cuando los generales ya tienen un tiempo en el mando “y se requiere mantener la pirámide establecida en las Fuerzas Militares y de Policía”.



Sin embargo, consideró que el Gobierno ha demostrado interés constante “en cambiar la forma de pensar de las Fuerzas, la manera de asumir el conflicto armado y el desarrollo de las operaciones militares”, lo que ha afectado la ofensiva contra los grupos ilegales y la presencia de las autoridades en los territorios. Añadió que los cambios son un mensaje directo “a los generales que mantienen una postura” distinta a la del gobierno y que son partidarios de retomar la ofensiva contra los grupos al margen de la ley.

Facebook Twitter Linkedin

Generales retirados de la Policía Tito Yesid Castellanos, Carlos Rojas Pabón y Carlos Fernando Triana. Foto: Policía

Erich Saumeth, analista en temas de seguridad y defensa, recordó que en el primer mes del gobierno de Gustavo Petro salieron cerca de 40 generales de las Fuerzas, “una cifra considerable y no comparable con lo que ha sucedido en anteriores administraciones”, y que se ha extendido a más de cien coroneles que han solicitado la baja.



Dijo que algunos de ellos cumplieron los 20 años de servicio y decidieron optar por la pensión, “pero de fondo lo que hay es un descontento de los altos oficiales con lo que viene haciendo la actual administración presidencial en seguridad, orden público, pero especialmente en materia de paz”. Añadió que los uniformados sienten que tienen poco apoyo político e institucional.



(Puede revisar también: Lo que viene para Salvatore Mancuso tras decisión de la JEP de aceptarlo).



El general (r) Guillermo León, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (Acore), coincidió en que hay dos periodos del año en los que hay una rotación normal en la línea de mando, pero que “en este caso lo primero que generó alerta fue la salida de tantos generales con la llegada del presidente Petro. Se dijo que salían uniformados con investigaciones, pero también salieron oficiales que no tenían nada”.

Los efectos no se solucionan rápidamente porque se tienen que formar en temas tan importantes como la inteligencia, de la que han salido muchos oficiales: general (r) Guillermo León FACEBOOK

TWITTER

Afirmó que los oficiales van ascendiendo al tiempo que adquieren conocimientos y experiencia claves para la toma de decisiones, y que por la salida de generales se asciende a personas que no están totalmente preparadas, lo que afecta las operaciones y la gestión en las Fuerzas.



(Más notas: Cae señalado de planear ataque contra Andrea Valdiri: ofrecía ‘trabajos’ de sicariato).



León indicó que las decisiones sobre las Fuerzas Militares y la Policía tendrían que estar al margen de cálculos políticos “que pongan en riesgo la institución”. Y advirtió que para lograr un recambio eficiente de generales requiere planes de formación y promoción de oficiales en carrera que no solo no se están viendo sino que no son fáciles de implementar.



“Eso no se hace de la noche a la mañana y los efectos no se solucionan rápidamente porque se tienen que formar en temas tan importantes como la inteligencia, de la que han salido muchos oficiales. Va a tomar tiempo recuperar esas capacidades perdidas con la salida de oficiales”, finalizó.

justicia@eltiempo.com

En X: @JusticiaET

Más noticias