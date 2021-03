¿Puede ir a cárcel el hombre que desarmó y mató a ladrón en Bogotá?

Nuevamente el debate sobre la defensa propia se pone sobre la mesa. Esta vez, por el caso de un ciudadano que estaba siendo víctima de fleteo en el barrio Restrepo, de Bogotá, y que luego de desarmar a los presuntos ladrones, les disparó, matando a uno en el lugar de los hechos y dejando gravemente herido al otro.



Según han dado a conocer las autoridades, los asaltantes se habrían movilizado en una motocicleta de placas tapadas, hasta interceptar al hombre que posteriormente les disparó con la pistola que ellos mismos portaban para robarlo.



Debido a que el hecho dejó personas fallecidas, lo que viene es una investigación de la Fiscalía para determinar cómo ocurrió el asesinato, para luego formular una acusación o solicitar la preclusión del caso.



EL TIEMPO consultó con el abogado penalista Marlon Fernando Díaz qué podría ocurrir en este proceso.



"Con base en la información que se ha conocido, esta persona desarmó a quienes lo estaban atacando, que no solamente amenazaban su patrimonio económico, sino también su vida e integridad personal. Creo que está amparado bajo una causal de ausencia de responsabilidad que se denomina legítima defensa", explicó Díaz.



Para el abogado, que es experto en temas de legítima defensa, en este caso "existe proporcionalidad entre la agresión y la manera como se defendió. Incluso, habría usado el arma que portaban sus atracadores. Era una agresión injusta, que él no provocó. Era víctima y estaban en juego sus derechos".



De acuerdo con Díaz, no debería formularse ni siquiera una imputación de cargos al procesado, sino que la Fiscalía "debería escuchar a este hombre en diligencia de interrogatorio, y proceder a solicitar ante un juez de conocimiento la preclusión de la investigación, con base en la existencia de la legítima defensa".



Sin embargo, si al valorar los elementos de prueba el juez decide condenar al hombre como responsable del delito de homicidio, su pena, según el artículo 103 del Código Penal, podría ser de trece (13) a veinticinco (25) años de prisión.

'No es un asunto de justicia por mano propia'

Según explica el abogado, hay una diferencia sustancial entre la legítima defensa y la justicia por mano propia. El caso del barrio Restrepo no se circunscribiría dentro de la segunda situación, debido a que la reacción del hombre fue inmediata al intento de robo.



"Cuando se habla de justicia por mano propia no hay esa inmediatez entre la reacción y la agresión. Eso se daría, por ejemplo, en el caso de que una persona sea víctima de atraco y, tiempo después, busque al responsable para atacarlo o herirlo, lo cual está prohibido por el ordenamiento jurídico colombiano", explica Díaz.



JUSTICIA

