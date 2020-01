Proyecto que penaliza porte de armas blancas no avanzaría en Congreso

El próximo 16 de marzo, cuando comience la nueva legislatura en el Congreso, la Comisión Primera del Senado tendrá que definir el futuro de un proyecto de ley que busca regular el porte de armas blancas en el país.



La iniciativa, de autoría del senador Eduardo Enrique Pulgar Daza, busca modificar los artículos 365 y 366 del Código Penal, sobre los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, y de armas de uso privativo de la Fuerza Pública, e incorporar una nueva norma sobre fabricación, tráfico y porte de armas blancas.

Específicamente, el proyecto, que tiene cuatro artículos, incrementa las penas para estos delitos, dejándola en hasta de 48 años de cárcel, si hay agravantes. En la actualidad, el máximo es de 30 años, en casos en los que haya circunstancias de agravación.



(Le puede interesar: Así operaba red que tramitaba visas a EE. UU. con documentos falsos)



Un mayor control sobre las armas blancas ha sido una petición constante de los ciudadanos, más aún cuando solo el año pasado el 21 % de los homicidios se cometieron con armas blancas, según cifras preliminares de la Policía hasta el 30 de noviembre; y en el 18 % de los hurtos se usaron estas armas, según datos del Grupo de Investigación de Seguridad de la Universidad Central.



A pesar de esto, el proyecto, radicado el 3 de septiembre pasado, no tendría mucho futuro. Esto porque no solo la ponencia en la Comisión Primera, que no se alcanzó a debatir el año pasado, ya pedía su archivo, sino porque el Consejo Superior de Política Criminal, órgano asesor del Gobierno en esa materia, consideró que la iniciativa, tal y como está, es inconveniente.

Para el comité técnico del Consejo, que analizó la iniciativa, no se demuestra la necesidad de aumentar las penas y el texto carece de evidencia que demuestre que al aumentar las sanciones se vayan a reducir los delitos cometidos con estas armas.



De hecho, el comité –conformado por miembros de la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría, la Policía, la Corte Suprema de Justicia, el Inpec, varios ministerios y otras entidades del Estado– señaló que desde la creación del Código Penal, en 2002, esos delitos han tenido aumentos de hasta 800 % de las penas, sin que eso conlleve una disminución de la comisión de esos hechos delictivos.



El Consejo también señaló que no se tuvo en cuenta el principio de proporcionalidad de la pena, pues, por ejemplo, si una persona reincide en solo portar un arma de fuego de uso privativo de la Fuerza Pública, con coparticipación criminal, su pena podría oscilar entre 40 y 48 años de prisión, pena similar a la que en Colombia tiene un genocidio y que supera “con creces la de un homicidio, una tortura, una trata de personas, un acceso carnal abusivo, una desaparición forzada, y un secuestro extorsivo”.

Denota una falta de creatividad para la formulación de una adecuada política criminal coherente, fundamentada en evidencia empírica, respetuosa de los derechos, no reactiva y alejada del punitivismo FACEBOOK

TWITTER

De otro lado, el órgano también señaló que el proyecto no tuvo en cuenta el impacto que aumentar las penas pueda tener en el sistema carcelario del país, que muestra índices de hacinamiento de casi el 53 %; y tampoco se previó el impacto fiscal de tener a personas encerradas por más tiempo.



“Lo anterior, solo denota un claro populismo punitivo, sin fundamentación empírica y sin tener de presente el principio de previsión”, dice el concepto del Consejo.



Además, el comité señaló que al crear un nuevo tipo penal solo sobre las armas blancas no solo se viola todo la anterior, sino que se ignora que actualmente existen medidas administrativas contenidas en el Código de Policía que buscan prevenir el porte de esos artefactos.



“Todo lo anterior denota una falta de creatividad para la formulación de una adecuada política criminal coherente, fundamentada en evidencia empírica, respetuosa de los derechos fundamentales y humanos, no reactiva y alejada del punitivismo”, concluyó el comité técnico del Consejo de Política Criminal.

No es clara la posibilidad de controlar las armas blancas (...) no existe un monopolio de armas blancas y, por lo tanto, no se podría criminalizar una conducta que desborda las esferas del control FACEBOOK

TWITTER

Y, aunque los conceptos del Consejo no son vinculantes, en la ponencia que solicita el archivo del proyecto también se reflejan las mismas preocupaciones de ese órgano al decir que no se evidencia que el proyecto “sea una respuesta idónea y necesaria para solucionar los graves problemas de hurto y homicidio. Por lo demás, no propone la adopción de medidas de orden cultural o educativo”.



Y agrega, frente al nuevo delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas blancas, que “no es clara la posibilidad de controlar las armas blancas, su comercio, su registro y su control, en la medida en que no existe un monopolio de armas blancas y, por lo tanto, no se podría criminalizar una conducta que desborda las esferas del control”.



En todo caso, solo cuando comience la nueva legislatura se conocerá el futuro de la iniciativa, bien sea que el autor la retire o que el Senado decida archivarla.

Gobierno presentaría proyecto sobre armas blancas

En su nueva política de seguridad ciudadana, el gobierno del presidente Iván Duque señala que las autoridades volcarán todos sus esfuerzos para combatir el porte ilegal de armas de fuego y se revisará la legislación para “endurecer las penas, procurar medida de aseguramiento intramural en todos los casos y suprimir cualquier reducción de la condena”.



Además, la política señala que la persecución contra el porte de armas blancas implica un “mayor control de la Policía en los espacios públicos e iniciativas legislativas que sancionen con severidad esa conducta”.

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET