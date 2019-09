Con proyecto buscan endurecer lucha contra el dopaje en el deporte

Al Congreso de la República llegará este lunes un proyecto de ley que buscar reformar el castigo a quienes suministren o formulen ilegalmente drogas o medicamentos a deportistas.



La reforma que se plantea busca que el castigo se ajuste más a la realidad del dopaje en los deportes hoy, puesto que si bien Colombia, en el artículo 380 del Código Penal, ya tiene una sanción a quienes den este tipo de drogas a deportistas, este tipo penal solo se aplica cuando el medicamento suministrado produce dependencia o induce al deportista al consumo.

El nuevo proyecto de ley, que será radicado por la ministra de Justicia, Margarita Cabello, y por el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, tiene en consideración que la mayoría de sustancias dopantes están por fuera de la clasificación de las sustancias

que producen dependencia.



El proyecto de ley que se presentará además pretende atacar de forma integral el problema del dopaje en el deporte, con mecanismos penales, administrativos y de

prevención que involucren a entidades como la Dian, las superintendencias e Invima, para que esto no sea solo una modificación al Código Penal.



El tipo penal quedaría así: "Suministro o formulación ilegal a deportistas. El que, con incumplimiento de la normatividad antidopaje, formule, suministre o aplique a un deportista profesional o aficionado alguna sustancia o método prohibido en el deporte,

o lo induzca al consumo, incurrirá en prisión de veinticuatro (24) a setenta y dos (72) meses y multa de sesenta y seis (66) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

La pena se aumentará hasta en la mitad, dice el proyecto, cuando los medicamentos se den a un menor de edad, la conducta se realice mediante engaño o coacción, o el responsable tuviere cualquier carácter, posición o cargo que le dé autoridad sobre la víctima



Si bien este proyecto de ley no había sido radicado en el Congreso, la iniciativa ya había sido discutida por el Consejo de Política Criminal, órgano asesor del Estado en esa materia, que le dio su visto bueno favorable este año.



Para los miembros del Consejo, es claro que la norma que actualmente existe y que data de hace 20 años ya no es una disposición que cumpla los fines de política criminal para los cuales fuera incorporada, por cuanto la mayoría de sustancias utilizadas para el dopaje ya no producen, necesariamente, dependencia, tal como exige la actual disposición.



El Consejo también consideró que está probado que el deportista llega a las sustancias o métodos prohibidos a través de terceros como: entrenadores, dirigentes o traficantes de medicamentos dopantes.



"Se trata de una propuesta que respeta el principio de proporcionalidad con miras a lograr los fines del Estado en cuanto a la protección de la Salud Pública -pues trae una pena que respeta la prohibición constitucional de exceso-, adicional a que garantiza la naturaleza de ultima ratio del derecho penal, pues la reforma será la última instancia a la que se acude en el ordenamiento para combatir el suministro o formulación ilegal a deportistas de sustancias o métodos prohibidos en el deporte pues, antes, existen

controles de índole administrativo y preventivo que se realizan por parte de

Coldeportes y en los cuales también intervienen otras instancias gubernamentales

como el Invima y la Dian", dice el concepto del Consejo de Política Criminal.

