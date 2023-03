En la tarde de este martes, la Procuraduría General de la Nación dio a conocer que se opuso a la libertad que le otorgaron a Enilce López, alias La Gata, quien fue condenada por el asesinato del vigilante Amaury Fabián Ochoa.



En la respectiva diligencia, la entidad detalló que no estaba de acuerdo con la decisión que finalmente tomó el Juzgado 6 de Ejecución de Penas de Barranquilla, porque esta no estaba llamada a "prosperar en atención a los delitos cometidos y el tiempo real que ha permanecido recluida en centros carcelarios".



La persona que estuvo encargada de elevar el pedido en representación del Ministerio Público fue el Procurador 49 Judicial Penal II de Barranquilla, quien argumentó que pese a que en primera y segunda instancia las autoridades coincidieron en la necesidad de tenerla recluida por su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir en concurso con homicidio agravado, la famosa empresaria del chance en la Costa Caribe "siempre ha esquivado el cumplimiento real de la sanción proferida".



En ese orden de ideas, recordó que debido a su delicado estado de salud, la condenada a 37 años de prisión ha estado en varios centros intrahospitalarios sin hacer efectiva la pena en una cárcel.

Enilce López. Foto: Archivo particular

Además, el procurador delegado indicó que no se conocen antecedentes del comportamiento de 'La Gata' como para que le fuera otorgado el beneficio de la libertad condicional.



Dicho boleto lo consiguió luego de que sus abogados defensores argumentaron que la empresaria estaba en un grave estado de salud, y tenía la edad suficiente para gozar de la libertad.



En este caso, la solución para la Procuraduría era que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ofreciera garantías para no poner en peligro la vida de la condenada, "manteniéndose la reclusión domiciliaria bajo el programa de atención médica, sin que eso implique una suspensión de la ejecución de la condena por hechos de tal gravedad".



La libertad, sin embargo, no ha sido confirmada, puesto que Enilce López tiene otro expediente encima por el cual le fue proferida una medida de aseguramiento en su contra en el año 2014. Se trata del asesinato de Nunilia Collazos Díaz, a quien habría ordenado matar 'La Gata' a través de paramilitares de Magangué, Bolívar.



Mientras el Inpec revisa si por ese expediente hay un pedido en firme que imposibilite la libertad de la empresaria, sus abogados anunciaron que buscan fórmulas para que no se frene la decisión que tomó el Juzgado de Barranquilla.



Carlos López

En Twitter: @CarlosL49

justicia@eltiempo.com

