Ordenan investigar a más soldados por violación de niña indígena

Este jueves, la Procuraduría General de la Nación lee el fallo disciplinario contra 7 soldados por la violación de una niña de 12 años, perteneciente a la etnia embera chamí, ocurrida el 21 de junio pasado en la vereda Santa Cecilia, de Pueblo Rico, Risaralda.



Los uniformados investigados son Juan Camilo Morales Poveda, Yaír Stiven González, José Luis Holguín Pérez, Juan David Guaidía Ruiz, Óscar Eduardo Gil Alzate, Deyson Andrés Isaza Zapata y Luis Fernando Mangareth Hernández, quienes permanecen detenidos en una cárcel para militares en Bello, Antioquia.

Según el fallo disciplinario, de 100 páginas, en el proceso se probó lo que le narró la niña a distintas autoridades, a las que refirió que había salido de su casa a coger unas frutas, cerca del colegio en donde acampaban los soldados, y que cuando ya se estaba devolviendo para su casa, uno de los uniformados la llamó al sitio en donde él estaba de guardia y, después de una conversación, la violó y llamó a otros compañeros para que hicieran lo mismo.



Para la Procuraduría, para la menor no era posible saber el riesgo en el que se encontraba en el sitio, y que tampoco tenía alguna enemistad con alguno de los soldados, a quienes no conocía. De hecho, horas después ella solo pudo identificar a 3 de los 9 soldados que dijo que la violaron.



El soldado que llamó a la menor para que se desviara del camino, pasara una cerca y llegara a donde él estaba de centinela fue identificado como Juan Camilo Morales Poveda, quien habló con ella por espacio de una hora y le preguntó si ella era virgen y luego la violó. Posteriormente, salió del sitio y luego volvió con otros tres soldados, quienes también la violaron. Después llegaron otros 4 militares quienes igualmente la abusaron sexualmente.

Los militares le taparon la boca a la niña para que no gritara, y le cogieron las manos. Todos la abusaron excepto Luis Fernando Mangareth Hernández, quien, según la Procuraduría, si bien no la accedió carnalmente colaboró a sus compañeros pues prestó vigilancia mientras ellos violaban a la menor.



Para la Procuraduría está demostrado que el 21 de junio entre las 7 y 9 de la noche, en inmediaciones del Colegio Pío XII, "la menor víctima fue accedida carnal y violentamente por lo menos por 6 soldados (...) Mangareth vigiló la consumación", se leyó.



Destacó igualmente el órgano de control que los propios implicados reconocieron su responsabilidad, ya que en el proceso penal, ante un juez aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía por acceso carnal abusivo con menor de 14 años. No obstante, los soldados negaron circunstancias violentas y dijeron que la víctima "era una mujer que los sedujo", por lo que argumentaron que los actos sexuales fueron consensuados.

Los soldados se llamaron por teléfono

El Ministerio Público destacó que de acuerdo con información de la dirección nacional de investigaciones especiales, entre las 6 p. m. del 21 de junio de 2020 y el 22 de junio de este año hubo varias llamadas entre los teléfonos de los soldados.



Por ejemplo, se probó que el 21 de junio, a las 19:31 Juan David Guaidía llamó por teléfono a Deison Andrés Isaza. A las 20:43 de ese día Óscar Eduardo Gil llamó a Deison. Como estas, se refirieron otras llamadas, incluso el 22 de junio.



También se menciona en el fallo disciplinario que los soldados le mintieron a la Fiscalía sobre el lugar en donde estaban instalados. Los militares reconocieron que su superior, el sargento viceprimero Juan Carlos Díaz Díaz les dijo que no dijeran que acampaban en el colegio, sino que se movían constantemente en la zona.

Dado que la niña refirió que fue violada por 9 personas, la Procuraduría ordenó compulsar copias para investigar si otros militares, distintos a los 7 ya sancionados, ultrajaron sexualmente a la menor de edad.



A esta hora continúa la lectura del fallo disciplinario.

