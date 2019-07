Procuraduría pidió a la Corte expedir orden de captura contra Santrich

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tendrá que decidir la suerte judicial del exguerrillero de las Farc Jesús Santrich. Los magistrados ya se encuentran reunidos.

Luego de que el exjefe de la guerrilla no se presentó a la diligencia de indagatoria prevista para la mañana de este martes, la Sala podría fijarle una nueva fecha para escucharlo, la cual sería notificada a sus abogados, o podría expedir en su contra una orden de captura.

Fuentes del Tribunal señalaron que los magistrados ya empezaron a estudiar la situación y tomarían decisiones en las próximas horas.



Igualmente señalaron que una vez se fijó la fecha de indagatoria se notificó personalmente a Santrich y se hizo lo posible para que asistiera a la citación.



Sus abogados, que si se presentaron, no acudieron a una excusa justificada por la ausencia del exguerrillero, pero aún así solicitaron que se fijara una nueva fecha para la indagatoria.



Por ser el proceso llevado por el viejo sistema judicial, la Corte puede expedir autónomamente órdenes de captura y notificarlas a la Dijin de la Policía y el CTI de la Fiscalía para que empiecen su búsqueda para hacerla efectiva. Ante esa decisión, Santrich se convertiría en prófugo de la justicia y se podría acudir a mecanismos como la circular roja de Interpol para detenerlo.



En la otra posibilidad la Corte programa una nueva cita dando la oportunidad a Santrich de presentarse voluntariamente.



Eduardo Matyas, abogado de Santrich, aseguró que desconocen el paradero de su cliente quien salió desde el pasado 29 de junio del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación en Tierragrata (Cesar).



Añadieron que la Procuradora delegada para el caso solicitó una orden de captura contra el exguerrillero.



Al salir de la Corte, sobre las 10:20 Matyas dijo que la diligencia se levantó luego de que expresaron que no tenían conocimiento de las razones por las cuales Santrich no compareció a la indagatoria. Además manifestó que espera que el exguerrillero se comunique lo más pronto posible con su defensa.



Santrich tiene pendiente otra cita en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el 29 de julio en el caso de secuestro que adelanta esa jurisdicción.



JUSTICIA