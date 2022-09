La Procuraduría emitió su concepto frente a una demanda que estudia la Corte Constitucional con la cual se busca tumbar el artículo 37 de la Ley 2195 de 2021, que habla de las medidas a adoptar en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción.



En el documento que llegó al alto tribunal aparece resumida la norma: que los particulares que incurran en daños al patrimonio público podrán ser objeto de una responsabilidad fiscal que es estudiada por la Contraloría General de la República.



(Le recomendamos: Procuraduría abrió indagación al senador Álex Flórez tras escándalo en Cartagena)

Sin embargo, de acuerdo al demandante, eso es inconstitucional, puesto que la potestad en estos casos está por fuera de las funciones constitucionales que tiene a cargo la Contraloría.



"Es claro que desde un juicio de constitucionalidad que los organismos de control fiscal no están dotados, por la Carta, de competencia para adelantar vigilancia y control fiscal -a través del proceso de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva- contra particulares y mucho menos si no realizan gestión fiscal", se lee en la demanda.



(Puede leer: Eln critica que se hable con bandas criminales de negociaciones de paz total)



Para la Procuraduría, ese pedido del demandante debe desestimarse, ya que a su criterio la Constitución establece que las contralorías tienen toda la potestad para adelantar juicios de responsabilidad a particulares que atenten contra el patrimonio público, así no tengan la calidad de gestores fiscales.



Esa figura es importante en la demanda que está en el despacho del magistrado Jorge Enrique Ibáñez porque, y tiene que ver con el compromiso que adquiere cada ciudadano colombiano cuando administra recursos del Estado.



Por razones similares a las del Ministerio Público, la misma Contraloría ya le hizo saber a la Corte que se abstenga de emitir una decisión de fondo en esta demanda, y que si van a hacerlo, mantengan tal y como está el artículo 37 de la Ley 2195.



Con todos los conceptos allegados al despacho, lo que queda es que la documentación alrededor de la demanda sea presentada ante la Sala Plena de la Corte Constitucional para su posterior análisis.



En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

Lea otras notas de Justicia: