Investigan a dos generales por bomba en la 'General Santander'

A una semana de conmemorarse el año del atentado terrorista contra la Escuela de Policía 'General Santander' (17 de enero de 2018), a manos del Eln, que cobró la vida de 22 cadetes, en la tarde de este jueves se conoció la apertura de la primera investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría General contra dos altos mandos de la Policía.



La medida cobija al mayor general Carlos Enrique Rodríguez González, quien para la época de los hechos se desempeñaba director Nacional de Escuelas, y la brigadier general Juliette Giomar Kure Parra, quien era la directora de la 'General Santander'.

A los oficiales se les abrió investigación disciplinaria para establecer si los mencionados generales Rodríguez y Kure habían tomado las medidas necesarias en el tema de seguridad de las instalaciones del lugar.



La investigación nace debido a que pese a los elementos probatorios que se han ordenado y adelantado, no se pudo concluir si los oficiales mencionados cumplieron con establecer los protocolos de seguridad en la Escuela.

A la Procuraduría llegó en agosto de 2019 el expediente (investigación), adelantada por la Inspección General de la Policía sobre los hechos en la Escuela; y en noviembre la Sala Disciplinaria de la Procuraduría abrió investigación contra los dos generales mencionados.



Durante esta fase del proceso investigativo se han recopilado más de 30 testimonios.



Con base en este proceso disciplinario, el Ministerio Público está recopilando nuevas pruebas y se espera que en máximo dos meses haya decisiones sobre el caso.

¿Qué pasó el 17 de enero de 2019?

“Este es un ataque en un centro académico donde había jóvenes y estudiantes desarmados. Es un ataque no solo contra la juventud, ni contra la Fuerza Pública, ni contra la policía. Es un ataque contra la sociedad”, aseguró el presidente Iván Duque el día del atentado desde la Escuela 'General Santander'.



En la mañana del 17 de enero un hombre, Aldemar Rojas Rodríguez, alias El Mocho, ingresó sobre las 9:32 a.m en una camioneta Nissan Patrol modelo 1993 y de placas LAF 565, a la que se le acondicionaron 80 kilos de pentolita.



De acuerdo con la Fiscalía General y la Policía así fue el recorrido de la camioneta cargada con explosivos hacia la Escuela General Santander



9:11 a.m. Avenida Villaviencio se observa la camioneta

9:25 a.m. empieza su recorrido por la Calle 45 y la autopista S

9:29 a.m. llega a la Escuela

9:29 con 47 segundos se observa al interior de la Escuela (pasando por el parqueadero COAF)

9:29 con 50 segundos es detenido por un guardia

9:29 sigue su recorrido dentro de la Escuela

9:32 el carro bomba explota en inmediaciones de los dormitorios femeninos y una plazoleta.



El 21 de enero el Eln reconoció la autoría de carro bomba, lo que llevó al presidente Duque a terminar los acercamientos en aras de firmar la paz con esa guerrilla.



Hasta el momento son dos las personas capturadas por el atentado terrorista: Ricardo Andrés Carvajal, a quien la Fiscalía le imputó los cargos de terrorismo agravado, daño en bien ajeno, homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y uso de material privativo de las fuerzas militares.



Y a Wilson Arevalo Integrante del Eln a quien se le imputó terrorismo, homicidio agravado, concierto para delinquir.





JUSTICIA

