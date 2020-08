Procuraduría sanciona a 5 militares por asesinato de Dimar Torres

Tras evaluar pruebas documentales, testimonios, la investigación penal, videos, entre otros, la Procuraduría sancionó a 5 militares por la muerte del exguerrillero de las Farc Dimar Torres Arévalo, quien fue asesinado el 22 de abril de 2019. Para el órgano de control, todos actuaron con dolo.



El fallo es contra el coronel (r) Jorge Armando Pérez Amézquita, quien fue sancionado con inhabilidad general por 20 años; los soldados profesionales Cristian David Casilimas Pulido, Yorman Alexánder Buriticá Duarte y William Alarcón Castrillón, quienes fueron destituidos e inhabilitados por 12 años; y contra el cabo segundo Daniel Eduardo Gómez Robledo, quien fue inhabilitado por 14 años.



Gómez Robledo, además, ya fue condenado en un proceso penal a 20 años de cárcel, como autor material del crimen.

Frente al fallo de la Procuraduría, que es en primera instancia, los defensores de los militares presentarán una apelación.

(Lea también: Termina juicio disciplinario por asesinato de ex-Farc Dimar Torres)

Sobre el coronel Pérez, el Ministerio Público lo señaló como determinador de la muerte del exguerrillero.



"Está demostrado que el coronel Pérez Amézquita, comandante del batallón operaciones terrestres 11 fue el determinador, provocador e instigador. Fue quien conminó al cabo Gómez Robledo a asesinarlo (a Dimar) a sangre fría", dice el fallo en su contra.



El Ministerio Público también recalcó que todo esto fue por un deseo de vengar la muerte del soldado Pablo Emilio Borja, quien días ante había fallecido en un campo minado.

Está demostrado que el coronel Pérez Amézquita fue el determinador, provocador e instigador. Fue quien conminó al cabo Gómez Robledo a asesinarlo (a Dimar) a sangre fría FACEBOOK

TWITTER

Para la Procuraduría, el coronel Pérez impartió órdenes para encontrar a los responsables de la muerte del soldado, sin ninguna prueba, señaló a Torres y sugirió que había que matarlo. El Ministerio Público agregó que por su formación, Pérez sabía que matar a civiles estaba mal y que lo que iba a cometer era una ejecución extrajudicial, pero no estuvo dispuesto "a darle a Torres la posibilidad de ser investigado".



Pérez tuvo 10 días desde que recibió información de que supuestamente Dimar era parte del Eln, para analizar y confirmar esa información, para llevarla a las autoridades en cargadas de investigar, y para analizarla ante la ley, pero no lo hizo.



Pero no solo esto, sino que cuando tuvo conocimiento "del atroz crimen, no solo ocultó esa información a sus superiores sino que impartió orden telefónica (a sus subalternos, los soldados) para que mintieran y ocultaran por qué eran asediados por la comunidad", se lee en la sentencia.

(Le puede interesar: Los testigos contra coronel (r) a juicio por asesinato de Dimar Torres)

El coronel Pérez no solo ocultó esa información a sus superiores sino que impartió orden telefónica (a sus subalternos) para que mintieran y ocultaran por qué eran asediados por la comunidad FACEBOOK

TWITTER

La Procuraduría incluso citó una grabación de conversación entre Gómez Robledo y Pérez Amézquita en la noche del 22 de abril, tras el asesinato de Dimar Torres.



Esa conversación fue grabada por obra del propio Gómez, y en ella el coronel le preguntó qué había dicho Dimar Torres antes de su muerte, qué estaba diciendo la gente de la zona y ordenó observar "a los que siguen", lo que para el órgano de control es un indicio de que "el coronel Pérez Amézquita pensaba seguir ordenando ejecuciones extrajudiciales".

Sobre la responsabilidad del cabo Gómez Robledo, la Procuraduría señaló que era consciente de sus actos, y que entregó información sin confirmar sobre Dimar Torres y lo mató el 22 de abril, después de haberlo estado observando desde el 17 de abril.



"Ni los 5 días que tuvo para razonar y arrepentirse de asesinar a Dimar, ni la orden del teniente Blanco Barrios (que le ordenó no matarlo) fueron suficientes para que su voluntad se encaminara por el respeto de la Constitución y las leyes. (A Dimar) Lo detuvo, lo requisó, le disparó por la espalda y lo remató con un tiro en la cara. Luego obtuvo ayuda para ocultar la motocicleta".

Lo detuvo, lo requisó, le disparó por la espalda y lo remató con un tiro en la cara. Luego obtuvo ayuda para ocultar la motocicleta FACEBOOK

TWITTER

(Además: Asesinato de Dimar Torres fue un ‘acto absoluto de venganza’: Fiscalía)

Y sobre la complicidad de los soldados profesionales Casilimas Pulido, Buriticá Duarte y Alarcón Castrillón, la Procuraduría citó varios informes del levantamiento del cuerpo y del lugar de los hechos, así como testimonios de otros militares que señalan que para Robledo hubiera sido imposible él solo mover el cuerpo de Dimar, su moto, e intentar lavar la sangre de la carretera, así como cavar un hoyo al lado de la carretera.



"Los mencionados soldados sin justificación y conscientes prestaron su colaboración para ocultar el cuerpo y motocicleta en la zona boscosa, donde fueron encontrados menos de dos horas después, y luego lavar las manchas de sangre de la carretera", dijo la Procuraduría.



Para el Ministerio Público, aunque los soldados no estaban en posibilidad de detener el comportamiento de Gómez, desde antes "habían conocido de su decisión y conocían las normas, sabían que ocurrido el hecho debían informar a superiores y preservar escena del crimen. No obstante optaron por colaborar con el ocultamiento del cadáver y elementos personales en zona boscosa y borrar los indicios", dice el fallo.

Sabían que ocurrido el hecho debían informar a superiores y preservar escena del crimen. No obstante optaron por colaborar con el ocultamiento del cadáver y elementos personales y borrar los indicios FACEBOOK

TWITTER

Otras notas de Justicia que podrían interesarle:

-Juan Carlos Cortés, ternado a Procuraduría por el Consejo de Estado



-El 'no' de órgano asesor a proyecto para combatir el paramilitarismo



-Abecé del caso que tiene detenido al expresidente Álvaro Uribe Vélez



-Vapeadores: al menos 1,1 millones de colombianos los han utilizado

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com