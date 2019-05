Procuraduría asigna agente especial por dudas en captura de Santrich

La Procuraduría General aseguró que le ordenó a un agente especial de esa institución que se encargue de verificar las dudas que rodean el proceso de detención del exjefe guerrillero Jesús Santrich, recapturado el viernes justo cuando salía de la cárcel La Picota.

Esta madrugada un juez legalizó su detención considerando que se cumplieron todos los requisitos legales. Sin embargo, el procurador delegado en el proceso apeló la decisión del juez, al igual que los abogados de Santrich.



Los abogados han dicho que la captura no fue legal por al menos tres razones: consideran que aunque Santrich no se posesionó debido a su detención, sigue siendo un aforado constitucional que debería ser investigado por la Corte Suprema; también afirman que la legalización se hizo pese a que Santrich, según la defensa, no se encontraba en un estado óptimo de salud -ni era consciente- para atender la diligencia; en tercer lugar, los abogados alegan que cuando Santrich fue recapturado no estaba en libertad, es decir que, a su juicio, nunca se cumplió con el habeas corpus en el que se ordenaba su libertad inmediata, atendiendo la orden que dio el miércoles la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) al negar su extradición. Esto porque, dice la defensa, el exguerrillero nunca dejó de estar en manos de autoridades del Inpec.

La Procuraduría General le ordenó a un agente especial que verifique las dudas que el procurador judicial penal -que asistió a la audiencia de Santrich- manifestó en medio de la diligencia y por las que pidió que se decretara que la recaptura del exjefe de las Farc no fue legal. Se desconoce si las dudas del procurador coinciden o no con las que por ahora ha manifestado la defensa de Santrich.



La audiencia se llevó a cabo hasta las 4 y 30 de la mañana de este domingo en el hospital Méderi debido al estado de salud en el que se encontraba el exguerrillero, que fue dado de alta hoy en horas de la mañana. Santrich se encontraba en ese hospital debido a las heridas que tenía en sus muñecas, y a una alteración del estado de consciencia, decretado por Medicina Legal y por médicos privados.



El agente especial de la Procuraduría tendrá que revisar cuáles fueron los argumentos del procurador delegado para pedir que se tumbara la legalización de la detención. Así, dice la Procuraduría, tras evaluar esos argumentos el Ministerio Público deberá definir si desiste o no de su recurso en ese caso.



Tras estos hechos, la Procuraduría aseguró en un comunicado este domingo que respalda la competencia que tiene la Fiscalía General para iniciar una investigación contra Santrich por delitos de narcotráfico presuntamente cometidos después de la firma del acuerdo de paz, y solicitar su detención.



El Ministerio Público también dijo que a Santrich "se le garantizaron los derechos a contar con asistencia legal de sus abogados de confianza, a su protección con el traslado al búnker de la fiscalía, a ser examinado y valorado por médicos allegados, así como por un galeno del Instituto de Medicina Legal, y su remisión a una institución médica especializada en un plazo razonable".



Simultáneamente, la Procuraduría está trabajando en el recurso de apelación que presentará este lunes ante la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la JEP, con el fin de que se revoque la decisión que negó la extradición de Jesús Santrich y que había ordenado su libertad.



El Ministerio Público aseguró que insistirá en que el expediente sea trasladado a la Corte Suprema de Justicia para que sea esa corporación la que resuelva si extradita o no a Santrich, ya que para la Procuraduría está claro que los hechos por los que es requerido son posteriores a la firma del acuerdo de paz.



JUSTICIA