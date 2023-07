En la noche de este viernes se conoció desde la Procuraduría General de la Nación que fue archivada una investigación en contra del registrador nacional, Alexánder Vega, relacionada a presuntas irregularidades en las elecciones al Congreso de la República del año pasado.



La medida a nivel disciplinario fue tomada por el viceprocurador general, Silvano Gómez Strauch, quien determinó desde su despacho el pasado 24 de mayo que "la actuación no puede proseguirse por efectos de la cosa juzgada judicial, y de esta forma se configura la causal que determina la terminación del proceso disciplinario y su archivo definitivo en favor del investigado".



Esto en atención a que la Procuraduría es una entidad de orden administrativo, y como el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ya se había pronunciado frente al caso de Vega -archivándolo-, lo que le correspondía a Gómez Strauch era aplicar la cosa juzgada.



El expresidente Andrés Pastrana y el registrador Alexander Vega. Foto: El Tiempo

El caso ante dichas autoridades tuvo como protagonistas a varios demandantes, entre ellos el expresidente Andrés Pastrana, quienes expusieron que supuestamente el registrador nacional había incidido en los resultados electorales, y que todo esto habría beneficiado al Pacto Histórico, partido del hoy jefe de Estado, Gustavo Petro.



En general fueron cinco hechos que solicitaron investigar los quejosos a la Procuraduría. El primero tiene que ver con una supuesta extralimitación de Vega al pedir la identificación biométrica a los votantes. El segundo estuvo relacionado a las posibles irregularidades que se cometieron en la Registraduría en el procedimiento de selección abreviada, en el cual habrían fallas en el sistema de inscripción de cédulas para votar.



El tercer elemento que atacaron Pastrana y los otros quejosos tiene que ver con la supuesta falta de transparencia para elegir a la firma Indra Sistema S.A., dueña del software con el que se hizo el escrutinio.



Silvano Gómez, viceprocurador general. Foto: Procuraduría

Uno de los falsos señalamientos que hizo Pastrana en este punto y que terminó resolviendo el Tribunal es que Petro se había reunido con representantes de Indra, algo que el expresidente no pudo sustentar con pruebas, pues la justicia concluyó que él basó su opinión en lo que había escuchado de otras personas.



El cuarto punto tuvo que ver con que Vega no habría tomado las suficientes medidas para vigilar el preconteo de las elecciones al Congreso. Esto porque hubo una diferencia en la cantidad de votos en la etapa de preconteo, y en la de escrutinio (que es la final).



"La Sala quiere destacar que aun cuando se presentaron deficiencias en la operación y aplicación del marco normativo del proceso electoral, especialmente en el caso del preconteo para Senado, dicho marco normativo respondió adecuadamente y permitió subsanar la falencia inicialmente presentada", dice la decisión de 44 páginas conocida por EL TIEMPO, la cual se analizó con base en lo determinado por el Tribunal de Cundinamarca.



Por último, el quinto hecho fue que Alexánder Vega no habría capacitado bien a los jurados de votación, algo por lo cual tampoco prosperaron las intenciones de los quejosos.



Con todo ello, a finales de mayo el viceprocurador general ordenó el archivo definitivo del proceso disciplinario contra Vega, quien tiene más procesos abiertos en la Procuraduría.



Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

