La carta de la Procuraduría al presidente Petro por nombramientos en Minminas y la Creg

La Procuraduría General de la Nación le envió una carta al presidente Gustavo Petro y el ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho, en el que habla de un llamado de alerta por los cargos que se encuentran en interinidad en el sector administrativo de Minas y Energía.



El oficio de cuatro páginas está firmado por tres procuradores delegados encargados de este tema: Gustavo Guerrero, Tatiana Oñate y Claudia Patricia Hernández (e), y tiene como objetivo recordar que la Procuraduría ha venido haciendo un seguimiento a la transición energética y prestación eficiente del servicio de energía.



Y en ese mandato, el ente de control ha advertido que está informada del "grave" problema de liquidez que tienen las comercializadoras de energía, el cual pude terminar en un riesgo sistémico para el sector eléctrico que terminaría afectando el suministro de energía en Colombia.



Omar Andrés Camacho (gafas), ministro de Minas. Foto: Twitter: @andrescamachom_

Esa situación ha intentado solucionarse, dice la carta, con dos mesas de trabajo, pero en la última -del 6 de octubre- evidenciaron que en lugar de mejorar, esto sigue "agravándose por la falta de claridad y celeridad en la toma de decisiones que puedan evitar el riesgo sistemático y anticiparse a los efectos del Fenómeno del Niño y, con ello, una posible vulneración de los derechos fundamentales de la población, relacionados con la garantía y el acceso a la energía".



Para la Procuraduría, se llegó a este panorama por cuenta de que no se ha nombrado en propiedad a los comisionados de la Creg, autoridad encargadas de crear las condiciones para asegurar la disponibilidad de una oferta energética eficiente.



Carta de Procuraduría a la Creg y el Ministerio de Minas. Foto: Procuraduría

Además de que hay abiertas vacantes para dos plazas, en los últimos días se les venció el plazo como encargados a tres comisionados (Manuel Peña, Adriana María Jiménez y Juan Carlos Bedoya). Es decir que no hay el quorum de cuatro comisionados que se necesitan para sesionar junto a los tres representantes del Gobierno Nacional.



A esa situación se suma que el director ejecutivo de la Creg, José Fernando Prada, está esperando que el presidente Gustavo Petro acepte su renuncia, la cual le presentó desde hace un mes.



El otro llamado del Ministerio Público lleva al Ministerio de Minas, en el que no hay un viceministro de Energía, cargo en el cual no hay nadie como titular, "lo que ha generado pocos avances en el cumplimiento de las funciones asignadas al despacho".



Ese tipo de cargos en propiedad, según la carta, son vitales para contar con un conocimiento técnico en las entidades, llegar a acuerdos y velar por la garantía de acceso al servicio público de energía. "Este llamado cobra más importancia a menos de 20 días de las elecciones en las que debe garantizarse el suministro eléctrico", concluye la carta a Petro.



