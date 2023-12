La advertencia de la Procuraduría con relación a la extradición de Jaime Saade

Hace dos meses desde el Supremo Tribunal Federal de Brasil dejó en firme la extradición a Colombia de Jaime Saade, acusado por el homicidio de la joven Nancy Mestre, registrado la madrugada del 1.º de enero de 1994 en Barranquilla.



Sin embargo, a la fecha el proceso no se ha cumplido, pese a las distintas acciones y recursos que la familia Mestre ha instaurado para agilizar el proceso.

De hecho, EL TIEMPO conoció que en la mañana del pasado 25 de octubre, Minjusticia reiteró la solicitud a Brasil de la extradición de Saade.



Ante la demora del trámite, la propia Procuraduría, en calidad de agente especial dentro del presente asunto solicitó al juez Primero de Ejecución de Sentencias y Medida de Seguridad de Barranquilla que “se requiera a las autoridades nacionales oficiadas por su despacho, para que rindan respuesta inmediata en relación con los trámites adelantados para el traslado del ciudadano JAIME SAADE CORMANE a Colombia”.

Así lucía la víctima, Nancy Mestre Vargas, cuando fue asesinada y violada hace 26 años. Foto: Archivo particular

En una carta fechada la tarde del 19 de diciembre, el Ministerio Público hizo la petición a efectos “de que cumpla la condena impuesta en este país y vigilada por su despacho” y resaltó que tal condena, según decisión reciente del Tribunal Superior de Barranquilla en sede de apelación, no ha prescrito aún.



En su misiva la Procuraduría resaltó que “resulta urgente” conocer los trámites adelantados ante “la dilación que se está presentando en el mencionado traslado, sin que se conozcan las razones claras por las cuales el mismo no se ha materializado”.



“En caso de que las respuestas requeridas ya se encuentren en el expediente, solicito respetuosamente se me corra traslado de las mismas, o mejor, del link que contiene todo el expediente digital”, señaló el Ministerio Público.

El documento de la Procuraduría sobre el caso de Jaime Saade. Foto: Cortesía

El caso

En Colombia Saade se encuentra condenado a 24 años de prisión por la violación y muerte de la joven, en hechos registrados en Barranquilla el 1.º de enero de 1994; desde esa fecha el hombre se dio a la fuga y fue ubicado hace unos meses en Brasil donde se casó y formó familia.



El caso de Saade es prioritario, tras llevar 30 años prófugo por la muerte de Nancy Mestre quien para la fecha de los hechos contaba con 18 años y el sueño de viajar a Estados Unidos a estudiar.



Saade ya había sido capturado en el 2020, pero la justicia de Brasil lo dejó en libertad al considerar, en ese momento, que el crimen había prescrito. No obstante, tras idas y vueltas en el caso, el Tribunal de ese país ordenó su extradición a Colombia.

Saade vivió por años en un exclusivo sector de Bello Horizonte, con su esposa y dos hijos. Incluso, en ese país se construyó una identidad falsa bajo el nombre de Henrique Dos Santos Abdala, con la que pasó por años desapercibido y con un crimen en total impunidad.



En agosto pasado, se conoció que el Tribunal de Barranquilla ratificó la condena de 24 años de cárcel contra Saade por el homicidio de la joven.

Redacción Justicia:

En X: @JusticiaET

