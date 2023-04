En medio del debate público en el que han participado el fiscal general, Francisco Barbosa, y el ministro de justicia, Néstor Osuna, por la eventual despenalización de la injuria y la calumnia, EL TIEMPO conoció que en promedio este año la Fiscalía ha procesado al día 68 noticias criminales por ambos delitos.



Y es que en el sistema del ente acusador aparece que se abrieron desde el 1.° de enero al 2 de marzo 7.441 noticias por estos actos, que en un reciente caso, por ejemplo, dejó al expresidente Álvaro Uribe Vélez citado para el traslado de un escrito de acusación en su contra por una calumnia al periodista Daniel Coronell.

El periodista Daniel Coronell y el expresidente Álvaro Uribe. Foto: Instagram: @danielcoronell - Sergio Acero. EL TIEMPO

Los dos delitos en juego conforman el Código Penal y podrían desaparecer cuando el Congreso asuma en pleno la discusión. Por ahora, si el articulado del proyecto de ley para humanizar y modernizar cárceles –que es el que contiene la idea– se mantiene así como está, los dos delitos se borrarían, a pesar de que hubo importantes pronunciamientos encontrados en las últimas semanas, que llegaron a buen término.



Resulta que desde el primer momento que trascendió que serían eliminadas la injuria, la calumnia, el incesto y la inasistencia alimentaria, entre otros, el Fiscal General sentó su posición diciendo que despenalizar estas conductas sería un escenario complejo para el país.



Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: EFE

En cambio, manifestó que era necesario ajustar las sanciones penales y buscar acuerdos de otros niveles. Eso lo dijo en enero, y tras varias discusiones abiertas y privadas entre expertos y autoridades, la idea tuvo un giro.



Tal vez el más relevante se dio con el último encuentro que sostuvo el fiscal Barbosa con el presidente de la República, Gustavo Petro, con quien se llegó a un acuerdo para no despenalizar ambos actos.



“Creo que ahí hay una posición interesante y van a verificar los beneficios administrativos para que sea una ponencia que tenga, además, un diálogo en el Congreso y lleguemos a un muy buen proyecto que tenga que ver con la mejora del sistema penitenciario y carcelario”, comentó el fiscal.



Tras la cita en el Palacio de Nariño se dio un impase que fue superado entre Osuna y Barbosa, durante un foro organizado por EL TIEMPO, en el que se aclaró que no hubo ningún choque de posturas y que es el Congreso de la República el escenario para hacer este tipo de debates.



Esa vez, el Fiscal volvió a dejar claro que en la charla con el jefe de Estado se habló, palabras más palabras menos, de que no es una buena idea despenalizar la injuria y la calumnia, por las cuales hay miles de procesos abiertos en la Fiscalía General de la Nación.

El ‘deporte nacional’

Un dardo inicial a la idea de borrar estos delitos a través de un proyecto de ley liderado por el Ministerio de Justicia precisamente lo dio el Fiscal General al comentar que estas prácticas eran un “deporte nacional” que tenían que seguir siendo sancionadas.



Al ir a las cifras, según el ente acusador, desde 2019 al 2 de marzo pasado se abrieron 171.376 noticias criminales, siendo el año 2022 en el que más hubo casos, con 49.566 registros en el Sistema Penal Oral y Acusatorio (SPOA).



Las judicializaciones por los dos delitos, en contraste, fueron pocas, ya que en los últimos cuatro años se dieron solamente 37 medidas de aseguramiento: 11 en 2019; 6 en 2020; 9 en 2021; 9 en 2022 y 2 en 2023.



Plenaria en la Cámara de Representantes. Foto: César Melgarejo/ CEET

Otro delito sobre el cual se conocieron cifras de la Fiscalía, y que generó bastante polémica entre abogados y resto de la comunidad por su posible despenalización, es el de inasistencia alimentaria, del cual desde 2019 a marzo se registraron 185.020 noticias criminales, 7.559 de ellas este año.



Sobre el debate, algunos expertos como el abogado Francisco Bernate consideran que la inasistencia no debe salir del Código Penal, pues si bien existen mecanismos en el derecho civil y de familia para buscar salidas, los padres de familia “solamente reaccionan cuando les llega el telegrama de la Fiscalía”, dijo el abogado.

Mientras que el penalista Iván Cancino expresó públicamente que este hecho tendría que salir del Código Penal para descongestionar a la justicia, y además porque si se mete a la cárcel al denunciado, este no tendría cómo pagar la cuota alimentaria a la víctima.



Bajo este escenario, la discusión en el Congreso de la República está abierta, con el atenuante de que el articulado está sujeto a cambios, ya que ni siquiera se ha seleccionado un ponente.



De ahí viene la frase del ministro de Justicia, Néstor Osuna, de que el escenario propicio para este tipo de debates es el Legislativo: “Dado que yo no veo en el Congreso ambiente para que se apruebe la despenalización, es muy probable que no esté en el informe de ponencia –vayan excluidos–, y el Gobierno no se va a oponer a ese informe de ponencia”, concluyó Osuna.



Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

justicia@eltiempo.com

