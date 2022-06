Gustavo Petro, en su discurso tras vencer las elecciones presidenciales, le envió un mensaje al Fiscal General para que "libere a los jóvenes". Aunque no se refirió directamente a la denominada primera línea , el mensaje iría vinculado a la liberación de estas personas capturadas desde el paro que se inició en abril de 2021.



(Le puede interesar: La respuesta del Fiscal a Petro sobre liberación de jóvenes presos).

"Somos las resistencias de la rebeldía de Colombia, de las rebeldías contra la injusticia, contra un mundo que no debía ser", dijo Petro para referirse a personas privadas de la libertad. "Cuántos jóvenes esposados, cuántos jóvenes tratados como bandoleros solamente porque tenían esperanza, simplemente porque tenían amor", añadió.



Y luego señaló: "Yo le pido al Fiscal General que libere a la juventud, liberen a los jóvenes".



A pesar de que no fue directo con los jóvenes de la primera línea, lo cierto es que en la última semana, en un megaoperativo de la Policía, han sido capturadas 18 personas, 9 en Bucaramanga y 9 Cali, presuntos miembros de esta organización.



(Además: ¿De qué acusan a los 9 detenidos de la ‘Primera Línea’ en Cali?)



En Cali, los detenidos son integrantes de la organización denominada como 'Unidad de Resistencias / Primera Línea', quienes han realizado acciones sociales en algunos sectores de la ciudad como Siloé y el lugar conocido como Puerto Resistencia. Uno de los capturados es alias Papas, quien sería el principal articulador de actos vandálicos y otras acciones violentas en la capital de Valle del Cauca.



Se conoció que estas personas serán imputadas por homicidio, homicidio en tentativa, secuestro, concierto para delinquir y tortura.



Aunque el general de la Policía, Jorge Luis Vargas, aseguró que ya hay pruebas suficientes para judicializarlos, la defensa de los jóvenes manifiesta que, “hasta el momento, no hay ningún elemento probatorio que haya podido establecer su participación y/o autoría en dichos hechos vandálicos”.

Facebook Twitter Linkedin

En los allanamientos a presuntos miembros de la Primera Línea en Cali se han encontrado estupefacientes. Foto: Policía Nacional

Por otro lado, en Bogotá, el pasado 14 de junio, fueron enviados a la cárcel cinco jóvenes señalados de ser miembros de la primera línea y quienes han sido imputados como coautores de los delitos de concierto para delinquir, lesiones personales, secuestro simple, amenazas, hurto simple, tortura, daño en bien ajeno, perturbación en transporte público y terrorismo.



Los jóvenes procesados son Andrés Felipe Rodríguez Chaves, Jonathan Stiven Cortes Aldana, Maura Valentina Díaz Flórez, Karina Yurley Cepeda Andrade y Julián Andrés Moreno Otero.



"El peligro para la sociedad lo justificó el ente acusador adecuadamente, en consideración a la gravedad y la cantidad de los delitos imputados, en donde no solo ejercieron el derecho a la protesta los procesados, como manifestó la primera instancia, si no que afectaron los intereses colectivos de la sociedad con su actuar en donde no solo les fue imputado un solo delito, fueron varios delitos y de extremada gravedad", dijo el juez.



Aunque el gran operativo se efectuó en los últimos días, desde las protestas de abril del año pasado se han hecho varias capturas en distintas ciudades. Por ejemplo, en Medellín siete presuntos integrantes de la autodenominada ‘Primera Línea – Aburrá Norte’ fueron enviados a la cárcel en mayo del 2022.



"Estas personas habrían participado en la destrucción del peaje Niquía, en el municipio de Bello, el 30 de abril de 2021 y el ataque a una vivienda (Casa de la Cultura) en el barrio Moravia de Medellín. De igual manera, estarían vinculadas a las instrumentalización de menores en técnicas para enfrentar al Esmad”, explicó el delegado contra la Criminalidad Organizada, Javier García Trochez.



Asimismo, en mayo también se dictó medida de aseguramiento para los involucrados en el caso 'Carpeta Usme', el cual narra los hechos de vandalismo y desmanes ocurridos en esta localidad de Bogotá. Los acusados son señalados por los delitos de concierto para delinquir, daño en bien ajeno y atentado contra servidor público.



(Siga leyendo: Van 20 capturas en operativo contra la Primera Línea por actos violentos).

La respuesta del Fiscal General a Petro

Ante las palabras del ahora presidente electo, el Fiscal General Francisco Barbosa Delgado respondió que si Gustavo Petro quiere buscar la liberación de los jóvenes, "debe pedirle el favor al Congreso que cambie la ley y no al Fiscal General", dijo en declaraciones a EL TIEMPO.



Y añadió: "Lo invito a que tramite sus debates institucionalmente y no de manera personal, teniendo en cuenta la colaboración armónica de los poderes públicos (art. 113 de la CP). La ley en Colombia se cumple conforme a los artículos 6 y 29 de nuestra carta política”.

ELTIEMPO.COM