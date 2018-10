‘Me dijo que pronto tendría buenas noticias’: papa de niño secuestrado

Mientras que el Ejército y la Policía avanzan en operaciones de presión para conseguir la liberación del niño de cinco años Cristo José Contreras, secuestrado en Norte de Santander, el presidente Iván Duque se reunió este domingo con los familiares del menor, que ya completa seis días lejos de sus seres queridos.

El jefe de Estado llegó en la mañana de ayer hasta la casa en donde vive el menor en el corregimiento de Guamalito, en zona rural de El Carmen (Norte de Santander) y se reunió durante más de media hora con los familiares del niño secuestrado.

Vine aquí a expresarles mi solidaridad y afecto por la familia y eso es lo que hicimos, y que estamos haciendo todo lo posible para que Cristo José esté de vuelta en su hogar

“Vine aquí a expresarles mi solidaridad y afecto por la familia y eso es lo que hicimos, y que estamos haciendo todo lo posible para que Cristo José esté de vuelta en su hogar”, dijo el presidente Duque.



Tras la reunión, Edwin Contreras, alcalde de El Carmen y padre del niño Cristo José, dio detalles sobre el encuentro con el jefe del Estado.



“Vino y me brindó su apoyo. Me dijo que no estaba solo y que tampoco perdiera la fe. También sentó su voz de rechazo en contra de los secuestradores y que pronto iba a tener buenas noticias”, relató el alcalde de la localidad. Y agregó que durante el encuentro el presidente Duque mantuvo la reserva sobre los avances de la operación y prefirió guardar silencio sobre alguna pista de los secuestradores, cuya identificación no ha sido esclarecida con certeza.



Tras la reunión se conoció un video filmado dentro de la casa del menor en el que hablan el padre del niño y el presidente Duque. “No tengo palabras de agradecimiento, esto me levanta el ánimo, ver que todo un país y usted estén pendientes de la situación”, dijo el alcalde Contreras.



A lo que el presidente Duque respondió: “Cristo José está en nuestros corazones, estamos todos pidiendo por él y estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para que esté pronto acá con ustedes”.

Búsqueda continúa

Además de las labores de búsqueda en toda la región, ayer las autoridades realizaron un sobrevuelo en helicóptero haciendo perifoneo y lanzando volantes en los que se ofrece una recompensa de 150 millones de pesos por información que permita llegar a la ubicación del menor de edad.

El comandante del Ejército, general Ricardo Gómez Nieto, también estuvo en la región supervisando las labores de búsqueda del niño. “Estamos haciendo todos los esfuerzos operacionales, estamos mirando el desarrollo de las operaciones y qué más se puede hacer. Hacemos un llamado a la solidaridad de la población, dondequiera que tengan una información sobre su paradero, que nos la den, que tenemos toda la voluntad para seguir la presión y conseguir la liberación de esta criatura”, afirmó el general Gómez Nieto.



Jairo López Ramírez, sacerdote de la catedral de Ocaña, pidió a los captores del menor que hagan algún gesto humanitario para que una comisión de la Iglesia y la Defensoría del Pueblo puedan recoger al menor y reunirlo con sus seres queridos.



El domingo, la Oficina del Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos también se sumó a la petición de libertad inmediata del menor y a la exigencia sobre el respeto de los niños del país.



Y abogados penalistas recordaron que los secuestradores podrían llegar a tener una rebaja en la pena por esa acción si lo liberan voluntariamente. Indicaron que el artículo 171 del código penal establece que “si dentro de los quince días siguientes al secuestro, se dejare voluntariamente en libertad a la víctima, sin que se hubiere obtenido alguno de los fines previstos para el secuestro extorsivo, la pena se disminuirá hasta en la mitad”.



REDACCIÓN JUSTICIA Y CÚCUTA

En Twitter: @JusticiaET