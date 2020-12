¿Por qué no han condenado a los soldados que violaron a niña embera?

El 25 de junio los siete soldados señalados de violar de una niña embera en hechos registrados en Pueblo Rico (Risaralda), aceptaron su responsabilidad en ese atroz hecho.

Casi seis meses después la justicia no ha emitido la sentencia con el monto de la pena que los uniformados tendrán que pagar privados de la libertad. Tras el inicio de la vacancia judicial la decisión ya quedó para después del 16 de enero del 2021.Fuentes de la Fiscalía señalaron que el despacho de conocimiento que tiene el proceso ha aplazado en tres ocasiones la diligencia y por eso aún no se ha establecido el monto de la condena.

Recordaron que en todo caso los uniformados, a los que se les imputó el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, no podrán tener la rebaja de hasta la mitad de la pena por aceptación de cargos. Esto en consideración a que la víctima es una menor de edad.



El juez tampoco les podrá imponer la cadena perpetua, pues aunque la norma fue aprobada en el Congreso aún no ha sido reglamentada.



Las fuentes señalaron que el ente acusador está pendiente de que tras la vacancia judicial se fije una nueva audiencia en la que se de a conocer el fallo.



Precisaron las fuentes que en esta etapa ya no hay riesgo de libertad por vencimiento de términos y que los uniformados siguen con medida de aseguramiento.



Los uniformados ya fueron sancionados disciplinariamente por la Procuraduría y fueron destituidos e inhabilitados por 20 años por acceso carnal violento y secuestro

La decisión del ministerio público cobija a los uniformados Juan Camilo Morales Povea, Yair Stiven González, José Luis Holguín Pérez, Juan David Guaidía Ruiz, Oscar Eduardo Gil Alzate y Deyson Andrés Isaza Zapata, exintegrantes del Batallón de Artillería No. 8 "Batalla de San Mateo"de la Octava Brigada del Ejército Nacional.



Frente al caso del soldado Fernando Mangaret Hernández, la Procuraduría advirtió que, aunque no ejecutó actos de violación sexual contra la niña, actuó como custodio de la falta, pese a que su deber constitucional y legal era el de defender a la menor es edad de cualquier agresión, por ser sujeto de especial protección.



En la decisión, la Procuraduría pidió que se investigue la presunta participación de, por lo menos, otras dos personas que habrían accedido carnalmente a la menor de edad, de acuerdo con el relatos que se escucharon en el proceso.



Por esta compulsa el proceso podría tener un nuevo capítulo en la Fiscalía.



