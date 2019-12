¿'Narcoabuelitos'? Así se aprovecha la mafia de ellos para sacar coca

“Me dijeron que llevara un encargo a España. No entraron en detalles y yo no pregunté mucho. La plata que me ofrecieron la necesitaba con urgencia y acepté. En 15 días ya habían arreglado visa, pasajes y contactos en Madrid”, narró un adulto mayor, de 66 años, que fue capturado en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá con cerca de dos kilos de cocaína.



“La droga me la pegaron alrededor de la barriga, en pequeñas bolsas. Trataron de hacer un recubrimiento con látex para que pareciera piel, pero el día que iba a viajar me pillaron, no sé si fueron los nervios o que al pasar por la máquina notaron algo, pero me capturaron”, señaló el hombre.

Él es uno de los 14 adultos mayores capturados este año en las terminales aéreas del país por la Policía Antinarcóticos tratando de llevar cocaína al exterior. Ocho de los capturados tenían como destino España donde el kilo del estupefaciente esta, en promedio, en 36.000 dólares, unos 126 millones de pesos.



De los adultos mayores capturados 11 son colombianos, uno venezolano, uno español y uno británico. De ellos, solo una es mujer. Tiene 81 años y fue capturada en octubre en el aeropuerto internacional José María Córdova, en Rionegro (Antioquia), por llevar en la estructura metálica de su silla de ruedas cerca de tres kilos de cocaína. Su destino, Madrid, España.



Por ley, en Colombia son considerados adultos mayores los ciudadanos que cumplen 65 años de edad, por lo que de acuerdo con el Artículo 314 del Código de Procedimiento Penal, no son enviados a la cárcel, sino que se considera que pueden estar privados de la libertad en su residencia, “siempre que su personalidad, la naturaleza y modalidad del delito hagan aconsejable su reclusión en el lugar de residencia”.



Los dos adultos mayores reseñados en este artículo, por su condición médica gozan del beneficio de la libertad condicional y en el caso de la señora, tiene restricción para salir del país.

Además de España han sido capturados adultos mayores tratando de llevar cocaína a Alemania, Francia, Holanda, Portugal, Rusia y Brasil a través del equipaje tanto de mano o de bodega (maletas doble fondo), ingeridos o adheridos.



Las labores de control están a cargo del área de control aeroportuario de la Policía Antinarcóticos, que gracias a los controles técnicos o su pericia y entrenamiento logran 'perfilar' a las personas que transportan droga en sus cuerpos.



"Lamentablemente usan a estas personas abusando de su condición económica o médica, y sobre la base de que no irán a la cárcel. Aunque quedan inmersos en la investigación. Así los convencen de cometer el ilícito. Otras veces, son utilizados por su misma familia", señaló un Policía de la dirección de Antinarcóticos.



De igual forma, señaló el uniformado que en muchos casos las investigaciones no avanzan "porque quienes los contactan les dejan muy en claro el peligro que pueden correr sus seres queridos si los delatan".



Dos casos han llamado la atención este año de las autoridades Antinarcóticos por la cantidad de droga que se estaba tratando de exportar utilizando a los adultos mayores.

Más de seis kilos llevaba adulto mayor de 79 años

En Bogotá fue capturado un hombre de 79 años tratando de llevar en su maleta de doble fondo hacia Madrid, España, más de seis kilos de cocaína. Foto: Policía Antinarcóticos

En mayo de este año la Policía Antinarcóticos capturó a un hombre de 79 años que iba abordar un vuelo de Bogotá con destino a Madrid, España.



En medio de los controles, los uniformados ubicaron en la maleta del hombre mayor, un compartimiento doble fondo, en que se incautaron 6 kilos 500 gramos de coca avaluados en 238.764 dólares.

Británico de 78 años llevaba 9 kilos de coca

Un ciudadano británico fue capturado en el aeropuerto de Bogotá tratando de sacar 9 kilos de cocaína. Foto: Policía Antinarcóticos

En septiembre, personal del área de control Aeroportuario de la Policía, en la zona de carga del aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá inspeccionó una maleta, en cuyo interior se encontraron 107 limas de madera para pies.



Al realizarse la prueba de narco test arrojó positivo para estupefaciente, con un peso bruto de 9 kilos.



De inmediato se procedió a ubicar al dueño de la maleta, que pertenecía a un adulto mayor de 78 años, de nacionalidad británica, quien pretendía abordar un vuelo con destino a Frankfurt en Alemania.



