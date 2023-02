Al recién nombrado embajador de Colombia en Chile, Temístocles Ortega Narváez, le salió un lío judicial que podría complicar su futuro, pues la Fiscalía radicó un escrito de acusación en su contra por posibles irregularidades en la contratación de una pista de aterrizaje en Cauca, cuando fue gobernador de ese departamento (2012 - 2015).



Este caso no es nuevo, pero había estado en la Corte Suprema por el fuero que como senador (2018-2022) tenía Ortega. Tras su salida del Congreso, el caso pasó a la Fiscalía, que tras una investigación determinó que lo que hay en su contra es tan grave como para acusarlo y llevarlo a juicio por contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

En el expediente se analizó el contrato N°1040 del 25 de agosto de 2014, suscrito con la Fundación Edicol por un valor cercano a los 2.600 millones de pesos, y cuyo objeto era la ampliación en 200 metros de la pista de aterrizaje del aeropuerto municipal de López de Micay (Cauca).



En ese negocio jurídico el ente investigador identificó posibles anomalías en el trámite y celebración porque el proyecto habría sido soportado con estudios de suelos falsos e inconsistencias en los cálculos de diseño de alcantarillas y de otros elementos necesarios para el desarrollo de las obras.



Entre los hallazgos también está que para ese contrato no se gestionaron los permisos ambientales ni las autorizaciones previas ante la Aeronáutica Civil para avanzar con las obras, así como otras acciones irregulares en el proceso de contratación.



Por todo esto, la Fiscalía encontró preliminarmente que Ortega, quien como gobernador era el ordenador del gasto y representante del departamento, desatendió de manera libre, consciente y voluntaria los principios de economía y responsabilidad propios de la contratación estatal.

¿Qué pasará con su nombramiento como embajador?

En cuanto a cómo podría afectar esta acusación su nombramiento como embajador, el abogado penalista Camilo Burbano aclaró que desde el punto de vista estrictamente legal, la sola presentación del escrito de acusación no impediría que Ortega sea embajador.



No obstante, el Gobierno está en libertad de revocar su designación, así como el gobierno de Chile no aceptar sus credenciales.



"Realmente solo existiría un impedimento legal para desempeñar el cargo en la eventualidad de una sentencia ejecutoria que lo declare culpable, o si se le impone una medida de aseguramiento que sea incompatible con las funciones como embajador, como la detención", explicó el abogado.

¿Quién es Ortega?

Temístocles Ortega en el Congreso. Foto: Congreso

Temístocles Ortega, abogado de profesión, fue dos veces gobernador de Cauca, la primera entre 1992 y 1995, y la segunda entre 2012 y 2015, periodo en el que se habrían cometido las irregularidades que ahora le reprocha la Fiscalía.



Estuvo en el Senado, entre 2018 y 2022, como senador de Cambio Radical.



Además, entre 2002 y 2008 fue magistrado auxiliar de la cuestionada Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, hoy llamada Comisión Nacional de Disciplina Judicial.



Desde la época electoral pasada se perfiló como una ficha del gobierno Petro, pues hizo parte del comité de la jefatura de debate de la campaña a la presidencia de Petro y Francia Márquez, e integró el equipo de empalme del hoy Presidente.

