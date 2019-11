¿Por qué 'Epa Colombia' no va a la cárcel y hombre que robó SITP sí?

Uno de los debates jurídicos que han dejado los hechos de violencia en el marco del paro nacional rodea a Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’, y las razones por las que ella afronta en libertad el proceso judicial por actos de vandalismo.



En contraste, Ricardo Alfonso Galvis, el hombre que aceptó haberse robado un bus del SITP y que lo estrelló contra un almacén, sí quedó detenido. Analistas consultados por EL TIEMPO explican las razones por las que estos dos casos han tenido desarrollos distintos.

Para el abogado penalista y docente de la Universidad Externado de Colombia Gerardo Barbosa, hay que tener en cuenta que los jueces tienen un “margen amplio de valoración del peligro social que representa una persona para tomar medidas mientras se decide la responsabilidad penal”.



Así, aunque los hechos por los que se imputó a ambas personas son de “mediana gravedad” y fueron contra bienes públicos, en el caso de ‘Epa Colombia’, y privados, en el de Galvis, hay que considerar que las acciones del hombre generaron una situación de “peligro común”.

El viernes 22 de noviembre, en medio de los disturbios en Ciudad Bolívar, el hombre de 34 años decidió subirse al bus llevado “por la emoción y la presión” –según sus palabras a investigadores– y lo terminó chocando contra la puerta de un almacén de cadena.



(En video: Imágenes exclusivas de cómo se robaron bus del Sitp en el paro)



Galvis aceptó los cargos de hurto calificado y agravado, y perturbación a medio de transporte público, por lo cual fue enviado a prisión a la espera de su condena.



El penalista Camilo Burbano considera que lo primero es entender que se imputan hechos distintos y que, en el caso de Galvis, la violencia de chocar el bus representa un agravante. En cambio, en el caso de ‘Epa Colombia’, el delito más claro en el video que ella publicó es el de daño en bien ajeno, que no es de los más graves en el Código Penal.



Los delitos que le imputaron a ella fueron perturbación del transporte público, daño en bien ajeno e instigación para delinquir con fines terroristas. Barrera se declaró inocente.



Burbano explica que la medida de aseguramiento tiene requisitos como que se demuestre que es necesaria y urgente, y que en su caso la Fiscalía no los logró demostrar.



Resalta que es importante entender que una medida de aseguramiento no es una pena, por lo que ‘Epa Colombia’ todavía está cobijada por la presunción de inocencia.



Distinto sucede con Galvis, pues al haber aceptado los cargos en su contra perdió esa garantía.



“Cuando aceptas cargos, la presunción de inocencia se rompe y procede una medida de aseguramiento inmediata hasta que se dicte la condena”, agrega Burbano.



Es de esperar que Galvis reciba beneficios judiciales por haber aceptado cargos, pero ‘Epa Colombia’ no gozaría de estos, aunque tendrá que ser vencida en juicio primero para que se le imponga alguna condena.

