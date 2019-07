¿Por qué el sistema deja libres a delincuentes como 'el Bizco'?

Con casi 210 mil casos entre el 1 de enero y el 3 de julio, el hurto en todas sus modalidades es el delito de alto impacto que más crece en el país. Tan solo en Bogotá se reportan al menos 10 mil casos más que en el mismo lapso del año pasado, muchos de ellos atribuidos a los 'rompevidrios', las bandas de delincuentes que atacan los carros atascados en los trancones o detenidos en los semáforos.



Uno de esos señalados criminales, alias 'El Bizco', estuvo fugazmente privado de la libertad tras ser capturado después de protagonizar un atraco en el que, según denunció su víctima, amenazó con atacar a una niña si la madre no le entregaba el teléfono celular y algo de dinero.

Aunque la captura fue publicitada como un gran golpe contra los rompevidrios, el fiscal asignado consideró que por ahora no había por qué llevar el caso ante un juez y optó por el sistema de Procedimiento Abreviado, al que acude la justicia en casos en los que el valor del daño es relativamente menor. Así, el hombre que es reconocido por elegir como víctimas a mujeres que van solas o con niños al volante regresó a las calles.



El Procedimiento Abreviado privilegia la descongestión del sistema judicial mediante la concentración de audiencias. En este caso puntual, asegura la Fiscalía, no apareció una denuncia formal en contra del individuo, si bien la víctima sí lo hizo públicamente y a través de redes sociales.



Sin embargo, para el exmagistrado Jorge Aníbal Gómez en ese caso no se estaría hablando de un delito querellable, es decir que necesita una denuncia para iniciar una investigación, pues aunque haya sido de menor cuantía la violencia que se utiliza para este tipo de atracos hacen que se conviertan en hurto calificado y agravado.



"No importa que le quite mil, 10 o 20 pesos o 20 millones, es más puede no quitarle nada, con el solo hecho sería una tentativa y sería de hurto agravado y calificado, en ese caso el delito no sería querellable y se debe abrir la investigación con el solo aviso, conocimiento público o con el video. La Fiscalía tiene que actuar en ese caso tratándose de hurto calificado y agravado cuando hay violencia contra las personas y las cosas", explicó Gómez.



De todas maneras, el llamado que hacen ahora las autoridades es a denunciarlo formalmente, pero esto no implica que vaya a haber una recaptura en el corto plazo ni que, si la hay, las autoridades puedan ubicar de nuevo al 'rompevidrios'.



Aunque en esta modalidad de procedimiento es posible pedir una medida de aseguramiento, el fiscal a cargo consideró que no era necesaria o que no tenía elementos para sustentar su petición ante un juez, y procedió a citar una nueva audiencia a 'el Bizco'. Esta podría tardarse al menos 60 días más. Al hombre le hicieron firmar un acta de comparecencia, mediante la cual se comprometió a atender el llamado de la justicia.



Así, el señalado delincuente que en el momento de su detención se mostró desafiante ante las cámaras (en varias oportunidades hizo gestos obscenos) finalmente logró salirse con la suya. Y de nuevo, como pasó en el caso de la mujer que en TransMilenio se enfrentó a 4 supuestos ladrones de celulares, aunque hubo una fugaz detención, ninguno terminó con medida de aseguramiento.



La falta de denuncia de los ciudadanos, que a su vez sostienen que casos como estos muestran precisamente la inutilidad de este trámite, termina beneficiando a los delincuentes. También, señalan fuentes de la Policía, que ha realizado las capturas, hay fiscales y jueces que optan por la vía del menor desgaste y no se la juegan a fondo por lograr las medidas de aseguramiento contra los ladrones y atracadores.



