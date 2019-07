Por presunto abuso, capturan a conductor con cuenta falsa de Uber

La Fiscalía y la Policía capturaron este martes a Enrique Gutiérrez Arciniegas, denunciado por una familia de haber supuestamente abusado de una menor de catorce años, quien aceptó el servicio de una supuesta cuenta del servicio Uber.

Los hechos bajo investigación ocurrieron el 23 de febrero, cuando la madre de la menor solicitó el servicio para que llevara a su hija hacía su domicilio. El recorrido cubrió la ruta desde la Clínica Colsubsidio, en el barrio Roma, hasta su casa, en el barrio Normandía, de Bogotá.



Por medio de la plataforma, la madre de la menor verificó la ruta del Renault Symbol y dice que notó que en un punto de la carrera el carro se detuvo mucho antes de llegar al inmueble. Ante la alerta, se comunicó con la niña, quien no respondió y el conductor apagó el teléfono. Después, la niña apareció y aseguró que el hombre había abusado de ella.



El caso fue denunciado ante la Fiscalía que desplegó el programa metodológico y, junto con la policía, obtuvieron la orden de captura del conductor. Según la defensa de la niña, el conductor aparece con varias cuentas canceladas en plataformas de servicio.



Según la abogada de la menor, la cuenta que estaba usando el sujeto era falsa: "La captura se produjo el 8 de julio a las 9 de la noche y aunque no aceptó cargos, se le dictó medida de aseguramiento y fue enviado a La Modelo".



Y agregó que las autoridades están tratando de establecer cómo operaban con una cuenta catalogada por la defensa como falsa. La audiencia de imputación de cargos se programará en los próximos días y en ella deberán revelar la evidencia.



El conductor no aceptó cargos e insiste en su plena inocencia.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com@UinvestigativaET