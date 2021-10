Condenado exfiscal Gustavo Moreno se declara en insolvencia económica

El cuestionado exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno Rivera, le pidió a la justicia que sea declarado en insolvencia económica.



El exfuncionario fue condenado a 4 años y 10 meses de prisión por su responsabilidad en el escándalo de corrupción conocido como el 'cartel de la toga'.



En registros judiciales figura la solicitud que hizo su defensa al juzgado tercero de ejecución de penas de Bogotá.

La multa impuesta a Moreno Rivera es de 143.74 salarios mínimos legales mensuales.



De ser aceptada su petición, Moreno Rivera no tendría que pagar la sanción a la que fue condenado como parte de su pena por delitos de corrupción y ese no pago no podría ser un obstáculo para recibir beneficios como la casa por cárcel o la vigilancia electrónica.



Según un decreto del Ministerio de Justicia, los internos que aspiren a ser beneficiados con mecanismos de vigilancia fuera de la cárcel tendrían que asumir esos costos. Esto no se aplicaría a las personas que no tengan el dinero para hacerlo, entre ellos quien estén en insolvencia económica.



Desde diciembre del año pasado Moreno Rivera se encuentra detenido en una unidad militar. Fue trasladado allí luego de pagar una pena en Estados Unidos por lavado de activos por recibir en ese país un anticipo de un soborno del exgobernador Alejandro Lyons.



Desde su sitio de reclusión está redimiendo pena para poder acceder a beneficios como medidas de aseguramiento no privativas de la libertad.

El proceso contra Moreno

El exfuncionario de la Fiscalía aceptó los cargos de concusión y utilización indebida de información oficial privilegiada.



“Los que se pusieron al margen, los que hicieron un negocio personal de ese pilar fundamental que es la justicia en una democracia, como fue el caso del procesado Moreno Rivera, y los que aún ocultos venden la función y le causan desprestigio y deslegitiman a un poder judicial históricamente heroico, deben paulatinamente ir siendo excluidos por efecto de la acción combinada de una ciudadanía ética que denuncia y no cede a las tramas ilegales, y de una administración de justicia que en medio de las más duras pruebas ha demostrado que cuenta con la gallardía de reconocer la deshonestidad de algunos de sus miembros y de reaccionar rápidamente sin contemplación", se lee en la sentencia.



Moreno Rivera, como funcionario de la Fiscalía, conocía los proceso contra el exgobernador Lyons y le pidió 100 millones de pesos para entregarle información de las investigaciones y luego le hizo otras peticiones para favorecerlo.

