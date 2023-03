En un proceso judicial deberán responder el exdirector de la cárcel La Picota, de Bogotá, César Agusto Ceballos Giraldo, y dos personas más imputadas por supuestas maniobras ilegales para beneficiar a un narcotraficante condenado.



Según la Fiscalía, que los presentó ante un juez de control de garantías, Ceballos Giraldo, el abogado Germán Eduardo Cifuentes Rodríguez y el investigador privado Jorge Efredy Monroy Ávila habrían gestionado los beneficios irregulares para el preso.



César Ceballos llevado a una audiencia por irregularidades cuando fue director de la cárcel La Modelo. Foto: Archivo Foto: Cortesía COLPRENSA

El órgano de control recordó que en marzo de 2015 la Corte Suprema condenó a 16 años de prisión a Germán Orlando Espinosa Flórez, quien fue capturado transportando 300 kilogramos de cocaína, y dispuso que debía permanecer en el establecimiento carcelario de Villavicencio (Meta).



Sin embargo, el abogado Cifuentes habría ofrecido sus servicios para contactar a funcionarios que, a cambio de dádivas, facilitaran la prisión domiciliaria, rebajas de pena y permisos de trabajo, entre otros beneficios.



En ese sentido, el 31 de julio de 2015, el entonces director de la cárcel La Picota permitió que el sentenciado, con una boleta de detención falsa, ingresara irregularmente a ese centro penitenciario solo con presentarse voluntariamente, sin que hubiera un traslado oficial del Inpec y desconociendo la orden de la Corte de que estuviera detenido en Villavicencio.



En la audiencia de imputación de cargos, el fiscal describió que Ceballos se habría reunido con el abogado Cifuentes en un restaurante en Bogotá "en donde ultimaron detalles para ingresar al sentenciado a la cárcel La Picota utilizando la boleta de detención apócrifa".

Por su parte, dice la Fiscalía, el investigador Monroy Ávila se habría encargado de recolectar entrevistas, material fotográfico y documentos para acreditar que el condenado estaba a cargo de sus hijos menores de edad por la desaparición de su esposa, algo que era falso. Con esa mentira, logró que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) reconociera al narco como padre cabeza de hogar.



“El material de prueba indica que por todos los privilegios obtenidos la persona sentenciada pagó 250 millones de pesos al abogado Cifuentes Rodríguez, quien habría ofrecido una parte a varios funcionarios y particulares que intervinieron en múltiples falsedades y la manipulación a los sistemas de reparto judicial, entre otras anomalías detectadas”, sostuvo la Fiscalía mediante un comunicado.



Por todo esto, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó al exdirector de la cárcel La Picota los delitos de uso de documento público falso, prevaricato por acción y prevaricato por omisión; al abogado Cifuentes Rodríguez, los delitos de prevaricato por acción, prevaricato por omisión, acceso abusivo a un sistema informático, daño informático, falsedad ideológica en documento público y uso de documento falso; y al investigador privado, los delitos de falsedad ideológica en documento público y prevaricato por acción. Los procesados no aceptaron los cargos.



Finalmente, el ente acusador trajo a colación que por estos mismos hechos ya han sido condenados un juez de ejecución de penas, una defensora de familia del ICBF de Villavicencio (Meta) y un ingeniero del Centro de Servicios del Complejo Judicial de Paloquemao; y avanza el juicio en contra de un juez penal de Villavicencio (Meta).

No es la primera vez de Ceballos ante la justicia

Esta no es la primera vez que el César Agusto Ceballos Giraldo enfrenta la justicia por comportamientos ilegales en las cárceles.



En enero de 2019 había sido capturado por la Fiscalía, cuando era director de la cárcel La Modelo, por un presunto entramado de corrupción y por supuestamente cobrarle a los presos por distintos tratamientos en prisión.



“Una vez ingresaba un detenido a la cárcel de La Modelo, inmediatamente el director establecía un estudio socioecómico y el patio para ser ubicado. En el Patio tres eran ubicados los que tenían mayor poder económico y debían pagar 3 millones de pesos para estar allí y si no cumplían eran trasladados y supuestamente no les garantizaban su seguridad”, sostuvo sobre este caso en su momento el entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez.



Según la Fiscalía, en cercanías a la cárcel había bodegas para el almacenamiento de drogas, aparatos de telecomunicaciones, armas, entre otros, por los que se cobraban coimas para su ingreso.



Al parecer, Ceballos tenía un tarifario para distintos servicios en prisión y en su momento el entonces fiscal Martínez dijo que para permitir citas médicas les exigía a los reclusos 2 millones de pesos, para ingresar whiskey la tarifa era de 600.000 pesos y para el ingreso de droga, el cobro sería de 500.000 pesos la libra.

