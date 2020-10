Por crimen de Hernando Pizarro fue condenado exagente del CTI

El exagente del CTI de la Fiscalía Gustavo Sastoque fue condenado por el homicidio en Bogotá del exguerrillero Hernando Pizarro LeónGómez, uno de los crímenes que las Farc anunció reconocerá ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

Pizarro fue asesinado el 26 de febrero de 1995 en el barrio Alta Mar, del norte de Bogotá, después de haber sido secuestrado.



Sastoque se desempeñaba como funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, cuando fue detenido junto con otras personas por el homicidio.

Las investigaciones por el crimen del ex guerrillero llevaron a la Fiscalía a abrir indagación preliminar contra otros tres funcionarios del CTI, presuntamente implicados en la operación irregular que culminó con la muerte de Pizarro.



Según las averiguaciones, el día del crimen los asesinos llegaron hasta una vivienda del barrio Alta Mar, donde estaba Pizarro y se identificaron como miembros de la Fiscalía. Después lo subieron a un vehículo del que éste se lanzó, pese a estar esposado.



Ante la presencia de vecinos del sector, que escucharon los gritos del subversivo, los homicidas los tranquilizaron diciéndoles que eran de la Fiscalía. Luego lo asesinaron y dejaron su cadáver en inmediaciones de ese lugar.



Dentro del proceso, en su momento la Fiscalía Regional de Bogotá dictó orden de captura contra Carlos Celis, ex jefe de seguridad de Antonio Navarro Wolf, para entonces alcalde de Pasto (Nariño), por su presunta vinculación con el asesinato.



Sastoque, que durante el proceso alegó que era inocente, fue condenado a 40 años de cárcel y pagó once antes de recibir la libertad.



En la investigación el exfuncionario sostuvo que el día de los hechos no estuvo en el sitio en el que fue asesinado Pizarro y que se encontraba comprando unos zapatos.

