Este mediodía del domingo, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, denunció que aproximadamente 300 familias afro e indígenas, unas 1500 personas, tuvieron que salir de sus territorios en la subregión del San Juan, en Chocó.



El desplazamiento, de acuerdo a la Defensoría, se registra como consecuencia de los combates que se vienen presentando desde el pasado 21 de mayo, concretamente en el corregimiento Charco Hondo, entre la guerrilla del ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), conocidas como el 'clan del Golfo'.



"Desde la Defensoría del Pueblo estamos acompañando a las comunidades chocoanas de Charco Largo, Barrancón, Barranconcito, Charco Hondo, en zonas apartadas de Sipí, que fueron desplazadas hacia la cabecera municipal de Istmina; y a las comunidades de Santa Bárbara, Cajón, San José y Torrá, de la zona rural de Nóvita, que fueron desplazadas hacia el casco urbano del mismo municipio de Nóvita”, afirmó Camargo.



La Defensoría señaló que a los dos eventos masivos de desplazamiento forzado se les suma otra problemática: un importante número de familias no han podido salir de las zonas por el riesgo de posibles nuevas confrontaciones entre los grupos armados y porque no cuentan con los medios para movilizarse hacia las cabeceras municipales.



“La vulneración de derechos humanos a estas comunidades étnicas es rechazada tajantemente por la Defensoría del Pueblo, toda vez que hemos venido advirtiendo a través dos alertas tempranas vigentes", aseguró el Defensor.



En referencia a las alertas tempranas 012 del 2022 para Sipí y la 027 del 2021 para Nóvita, y añadió Camargo que "las problemáticas derivadas por la disputa del control territorial de los grupos al margen de la ley, como confinamiento y desplazamientos masivos”.

Las alertas ya las presentó la Defensoría. Foto: Defensoría del Pueblo

En esa línea, indicó el Defensor que urge atención integral y protección para estas comunidades.



Esto, explicó por "la compleja situación que está a punto de desbordar la capacidad de los entidades locales, exhorto a las autoridades nacionales y departamentales a tomar las medidas pertinentes para mitigar las carencias humanitarias de las comunidades étnicas afectadas, en las que se apliquen los principios de coordinación, subsidiaridad, concurrencia y complementariedad”.



De acuerdo con Camargo, a quienes ya están en albergues transitorios es propicio garantizarles alimentación, suministro de agua; desde ya es pertinente que la fuerza pública les proteja sus bienes que debieron dejar abandonados.

Los combates son entre Eln y Agc Foto: Defensoría del Pueblo

Urge la asistencia humanitaria

“Así como estamos exigiendo atención prioritaria para quienes están en sitios de paso, de la misma manera solicitamos les sea dada la respectiva asistencia humanitaria a las personas que llegaron a casas de familiares en Istmina y Nóvita; para ello, es clave su pronto proceso de identificación”, puntualizó Camargo Assis.



Funcionarios de la Regional Chocó de la Defensoría del Pueblo vienen haciéndole seguimiento a los dos eventos masivos y acompañando a las familias desplazadas, que también tuvieron que salir de sus lugares de origen porque el Eln las amenazó diciéndoles que no pueden estar en los territorios en disputa porque se van a agravar las hostilidades.



“Este 26 de mayo en Sipí, además, nuestros servidores públicos estuvieron en un comité de coordinación institucional, espacio en el que solicitamos no sigan siendo vulnerados los derechos de estas comunidades étnicas”, indicó el Defensor del Pueblo.



