La Fiscalía llamó a un interrogatorio programado para este viernes a las personas a las que identificó como presuntas responsables de las amenazas a Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro, y a Daniel Rojas Medellín, el director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).



La cita se cumplirá luego de que el ente acusador informó que, tras las intimidaciones públicas denunciadas por Andrea Petro y el funcionario del Gobierno Nacional, una fiscal del grupo de amenazas de la Dirección contra las Violaciones de los Derechos Humanos ya identificó a quienes estarían detrás de estos actos de intimidación.



Es de recordar que la Fiscalía anunció sus primeras acciones frente a las amenazas a Petro luego de que el jefe de Estado publicó el martes un mensaje en la red social X en el cual decía que había pedido al Fiscal General ubicar a quienes emitían mensajes de muerte contra su hija.

Además, la misma Andrea Petro denunció en redes sociales que había venido recibiendo mensajes de odio. Ella compartió una imagen de un escrito que le hizo llegar un usuario, identificado en Instagram como David Esteban Pardo.



Tras compartir el mensaje amenazante, ella dijo: “¿Se sienten bien mandándome estos mensajes todos los días? ¿Les parece normal y racional? Tienen tanto odio y frustración que ni saben la gravedad de lo que dicen. No podemos seguir normalizando la violencia”.



Luego del anuncio del ente acusador de que había citado a interrogatorio a los presuntos responsables de las amenazas, la hija del primer mandatario se manifestó.



En Blu Radio aseguró que no desistirá de su denuncia incluso si su agresor se retracta.

“Iré hasta el final, quiero que sea ejemplo”, expresó Andrea Petro, al aclarar que esta no es la única amenaza que ha recibido y que este es un tema sobre el que hay que actuar, explicando que espera que su proceso pueda servir de ejemplo para que las personas entiendan que estas conductas son ilegales.



