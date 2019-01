Hollman Morris y otros políticos colombianos señalados de maltrato

Nélson Cárdenas / EL TIEMPO

En agosto de 2016, la esposa de Germán Cruz Vásquez, concejal de Gachancipá, Cundinamarca, denunció que el cabildante la había agredido. La mujer, cuya identidad no fue revelada, expuso su caso en 'Noticias Caracol' y explicó que Cruz Vásquez se encontraba en estado de alicoramiento y que no solo la agredió a ella, sino a su propia madre y a un amigo que intercedió en la riña.



El cabildante, elegido como concejal por el Centro Democrático, no se pronunció en medios de comunicación al respecto.