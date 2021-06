En 24 horas 40 policías resultaron heridos en hechos violentos

En los más recientes hechos de violencia en medio de manifestaciones, en las últimas 24 horas 40 policías han resultado heridos, según informó la institución.



La mayoría de los heridos están en Bogotá, que tiene 15 casos; seguido por Cundinamarca, con 14; Bucaramanga, con 4; Pasto y Medellín, en donde hay 3 heridos en cada una; y un herido más en Pereira.

El Director de Sanidad de la Policía Nacional, general Manuel Vásquez Prada, manifestó que entre los heridos hay varios con fracturas en el cuerpo y la cara "estas acciones irracionales y de violencia nos han afectado en los últimos dos meses más de 1.500 hombres y mujeres policías", comentó.



Solo en la Estación de Policía de Madrid, Cundinamarca, resultaron heridos el lunes 11 uniformados, fueron quemadas 11 motocicletas y afectados tres vehículos.



La Policía también denunció que algunas de las personas que protagonizan hechos violentos están llevando a las manifestaciones para usarlos como "escudos" a niños menores de edad, que son llevados en coches para bebés.

De acuerdo con la Policía, en Barrancabermeja manifestantes usaron como escudo "e involucran en sus acciones callejeras" a niños de muy corta edad. Foto: Policía

"Estábamos en la estación después de mediodía, no recuerdo bien la hora, salía a almorzar de la estación cuando llegaron como 15 pelados encapuchados todos y se llevaron 5 vallas de la estación y salimos a hablar con ellos, que qué pasaba, y ellos decían 'no es con ustedes, es que necesitamos 5 vallas', y les dijimos que' esa era la protección de nosotros y no vamos a permitir que se las lleven', hablamos con ellos y se retiraron con amenazas de que iban a volver", contó Fernando Pineda, uno de los policía heridos.

Rafael Matiz, otro policía que trabaja en vigilancia y también resultó lesionado narró que como a las 2:30 p. m. un grupo de 20 manifestantes cercó la estación de Policía en donde estaba, "empezaron a tirar piedras por toda la estación, nos cogieron a piedra, nos encerraron, nos cogieron por toda la estación. Me pegaron como con una piedra y no aguanté más y tuve que buscar una cama para apoyarme".

