Policías acusados de exceso en protestas habrían sido felicitados: Concejo

La Comisión Accidental del Concejo de Bogotá realizó el seguimiento de las jornadas de protestas del 9 y 10 de septiembre de 2020 en el marco del Paro Nacional. Las jornadas dejaron un saldo de 10 personas muertas y 75 heridas a manos de la Policía, según el balance que hace la entidad.

Tras un año de investigaciones e indagaciones sobre lo ocurrido, el Concejo asegura que los uniformados acusados por excesos en protestas fueron felicitados.



"Después de 14 meses de lo ocurrido el 9 y 10 de septiembre en Bogotá, ningún Policía ha sido retirado de la institución ni siquiera los imputados. Todo lo contrario, terminaron recibiendo felicitaciones por parte de la institución", aseguró el concejal Julián Rodríguez Sastoque, coordinador de la Comisión.



El informe difundido por la Comisión explica que no ha habido condenas para los acusados, incluso en los casos donde presuntamente los uniformados habrían disparado contra la población civil. De acuerdo con ello, la Fiscalía solo habría registrado 8 casos de homicidio de los cuales 7 se encuentran en juicio.



(Siga leyendo: Bogotá reforzará la seguridad para la temporada de fin de año).



"Lo que ha hecho el ente de investigación es relacionar los procesos que se adelantan también por el asesinato de Javier Ordóñez, es decir que, presenta resultados de forma tendenciosa pues no responde con exactitud sobre los procesos por la muerte de los 10 ciudadanos en Bogotá durante las protestas”, asegura la investigación.



En cuanto a las 75 personas heridas, la Fiscalía ha reconocido que solo 2 casos se encuentran en etapa de indagación.



Finalmente, el informe relata que la Policía Metropolitana no ha tomado acciones al interior de la institución para evitar la revictimización durante estas jornadas.



"Sobre la función actual de los policías investigados por estos hechos, no se ha concretado ninguna actuación dirigida al retiro discrecional de estos uniformados ni siquiera de los tres patrulleros imputados. La propia Policía Metropolitana señala que siguen activos en la institución desempeñando funciones propias de integrante de patrulla en CAI” , puntualiza el documento.

