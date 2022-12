El director de la Policía Nacional, general Henry Sanabria Cely, se refirió al secuestro de dos personas en el departamento del Meta y señaló a la delincuencia común de estos hechos.



"Trabajamos en varias hipótesis, pero por el modus operandi creemos que los dos secuestros están relacionados", señaló el general Sanabria.



(Lo invitamos a leer: ¿Qué hay detrás de los atentados de los últimos días en Jamundí?)

Los ciudadanos secuestrados son: Vicente Ortiz Álvarez, plagiado ayer, padre de la secretaria general del Ministerio de Justicia, Helen Ortiz,. Y John Kennedy Osorio, de 45 años, ganadero, secuestrado el sábado.



(Le sugerimos leer: Las claves de la preselección de los Rafale como reemplazo de los Kfir)



El secuestro de Ortiz se reportó en Vistahermosa y el de Osorio, en Granada, los dos municipios del Meta.

​

​El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, en declaraciones esta mañana a la emisora Blu Radio, aseguró que, por Osorio, los secuestradores estaban exigiendo 500 millones a sus familiares por dejarlo en libertad.



(Podría ser de su interés leer: Así cayó en Colombia rumano sindicado de estafas en 11 países europeos)

Facebook Twitter Linkedin

Director de la Policía, general Henry Sanabria Foto: Policía

En esa línea, el director de la Policía señaló: "Sabemos exactamente que de pronto el sitio, el modus operandi, cómo fueron secuestradas las dos personas, nos coinciden elementos y eso nos podría llevar a conocer exactamente quiénes realizaron este secuestro, pero son hipótesis que se están manejando", al añadir que se trata de delincuencia organizada.



De igual forma, el general dijo que no considera oportuno, por ahora, ofrecer algún tipo de recompensa porque eso se convierte en otra forma de "generar otro secuestro".



(Le sugerimos leer: Recomendaciones para que no le roben la 'prima' navideña y la quincena)



Grupos élite del Gaula tanto de Ejército como de Policía avanzan en las operaciones de búsqueda de los secuestrados, pero sobre la premisa de no intentar su rescate si se pone en riesgo su vida.

Otras noticias de la sección Justicia:

- Procuraduría pide garantías urgentes en salud tras incendio de Barranquilla



- ¿Cómo quedaría Colombia con aviones de combate Rafale frente a otros países?



En Twitter: @JusticiaET