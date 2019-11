Policía herido durante las protestas llama a la ‘reconciliación'

"Yo solo le preguntaría por qué: ¿por qué me atacó? Si tanto él como yo tenemos una familia. Si somos seres humanos que sentimos y que queremos”.



Eso le cuestionaría el patrullero de la Policía Walfran Enrique Narváez, un samario de 27 años, a la persona que le lanzó una piedra, acto que tuvo como consecuencia que haya perdido el ojo izquierdo.

Narváez, quien pese a su situación mantiene una actitud positiva y la sonrisa que lo caracteriza, ingresó hace tres años a la Policía y hoy se encuentra interno en el Hospital Central de la institución en Bogotá; a su lado están su esposa y su pequeña hija de tres años.



“Por mi niña y las futuras generaciones hago un llamado a la reconciliación, a la unión, a respetarnos como personas y a valorar y respetar el don divino de la vida”, dijo el uniformado.



El patrullero, en medio de la angustia por lo que significa perder un ojo, se queda en silencio y llora al recordar a su mamá, fallecida hace unos años: “Ella siempre me decía que por ser el menor de los hermanos –son cinco hijos– iba a sacar la familia adelante, que iba a ser su orgullo. Y así espero que me vea”.



(Lea también: Alcalde denunció un complot para generar terror en Bogotá y el país)



Walfran Narváez, que se declara seguidor de la Selección Colombia y del América de Cali, hace parte de los policías de vigilancia de la Metropolitana de Bogotá y es uno de los 28 uniformados que en la capital han resultado heridos o lesionados durante los desmanes registrados entre jueves y sábado.

A mí me cayó una piedra inmensa, cómo sería de grande que me traspasó el protector frontal del caso y me afectó el ojo... la lesión fue tan grave que lo perdí FACEBOOK

TWITTER

Está asignado al CAI de San Victorino, y el viernes 22 de noviembre –a raíz de los desórdenes que se registraban en el centro de la ciudad– lo enviaron junto con su compañero a apoyar a los policías que estaban atendiendo la situación en el barrio San Bernardo.



“Íbamos con mi compañero en la moto, él manejaba y yo iba de parrillero. Íbamos rápido porque nos pidieron ir a apoyar con urgencia el servicio, porque había desmanes y estaban agrediendo a los ciudadanos”, relata Narvaéz, con voz mesurada.



“Pasamos por el deprimido de la 10.ª con 6.ª a eso de las 4:30 p. m. Y de un momento a otro, desde el puente, nos empezaron a lanzar elementos contundentes, palos, piedras, de todo. A mí me cayó una piedra inmensa, cómo sería de grande que me traspasó el protector frontal del caso y me afectó el ojo. Por más que los médicos trataron de salvar el ojo, la lesión fue tan grave que lo perdí”, señala con tristeza.



El patrullero Ronald Patiño, compañero de Narvaéz, dijo que cuando fueron atacados, él reaccionó rápidamente. “Me metí debajo del puente para intentar protegernos de las piedras que nos lanzaban. Ahí fue cuando me di cuenta de que tenía la chaqueta cubierta de sangre y Narváez estaba casi inconsciente, y me dijo: ‘Marica, me dieron’. Yo llamé a la central a pedir apoyo para trasladarlo a un centro médico”, relata con angustia, al recordar los duros minutos vividos porque ninguna ambulancia pudo ingresar al lugar por la turba. “Entonces, los compañeros del Esmad se tuvieron que desplazar hasta donde estábamos y nos sacaron. Así pudimos llevar a Narváez al hospital de Santa Clara para que lo atendieran inicialmente”, continúa.



Patiño describe a su compañero de trabajo –en los dos últimos años– como un hombre “responsable, alegre. Siempre está motivado, si le propongo que nos vayamos a patrullar, me responde: ‘Hágale’, sin dudar”.



JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET