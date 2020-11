Policía que golpeaba con un palo está preso por violencia sexual

El patrullero José Orlando Velandia Otavo, el mismo uniformado que -según fuentes de la Policía- aparece en varios videos en Teusaquillo golpeando a ciudadanos con un palo, se encuentra preso desde el pasado 28 de septiembre de 2020, pero por otros hechos.

Ese 28 de septiembre, Velandia fue capturado por una orden judicial previa de la Fiscal 512 local y fue llevado ante un juez que legalizó su detención. Allí se le imputaron cargos y se ordenó una medida de aseguramiento preventiva en su contra, en una cárcel.



Los hechos que llevaron a su captura están relacionados con una denuncia de acto sexual con una persona incapaz de resistir, privación ilegal de la libertad y lesiones personales agravadas.



(Lea también: Así van las investigaciones por muerte de civiles en protestas)



Según la Fiscalía, esos delitos habrían sido cometidos por el policía en el mes de marzo y están relacionados con el CAI El Claret, en donde, según las investigaciones, el patrullero Velandia cometió presuntamente actos sexuales contra una menor de edad.



En lugar de ser suspendido, después de esos hechos de marzo el patrullero fue trasladado al CAI del Park Way, al que estaba adscrito cuando el pasado 9 de septiembre, en medio de las protestas que hubo en Bogotá por el asesinato a manos de policías del estudiante de derecho Javier Ordóñez, se lo ve en varios videos con su chaqueta al revés para no ser identificado, amedrentando y golpeando a ciudadanos con un elemento contundente.



(Lea: Las 6 mentiras de los policías suspendidos por el homicidio de Ordóñez)



Por esas agresiones durante las protestas -aunque Velandia fue suspendido en una decisión disciplinaria de la Policía-, según la Fiscalía el patrullero aún no ha sido judicializado, pues el ente acusador sigue investigando lo que sucedió esa noche en la que varios CAI de Bogotá fueron quemados, y en donde se denunciaron abusos cometidos presuntamente por la Fuerza Pública y un uso indiscriminado de armas, que habría llevado a la muerte de al menos 13 ciudadanos.



Ese caso, aseguró el ente acusador, fue priorizado por la Fiscalía General. Sin embargo, aún no hay imputaciones por esos hechos.

(Le puede interesar: 20 años de sanción a dos patrulleros por homicidio de Javier Ordóñez)

​

Así las cosas, aunque este viernes la alcaldesa local de Teusaquillo, Esmeralda Hernández, aseguró que gracias a las denuncias de la ciudadanía se pudo identificar, suspender y capturar al patrullero, las razones por las cuales está detenido son distintas a las agresiones que supuestamente cometió hace más de dos meses.

Lea otras noticias de Justicia:

-Duro debate selló recta final en demanda contra reglas del 'fracking'



-Niegan casa por cárcel a exdirectora del DAS condenada por chuzadas



-Acoso laboral: pautas de la Corte Constitucional para identificarlo



REDACCIÓN JUSTICIA

Twitter: @JusticiaET