En un documento de 10 páginas marcado con el consecutivo 009 y fechado el 25 de septiembre, el director de la Policía Nacional, general Henry Sanabria Cely, les notificó a los comandantes de regiones, departamentos y metropolitanas de la institución en todo el país cómo se van a manejar de aquí en adelante las alteraciones del orden público y cómo va a operar el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).



El documento denominado ‘Lineamientos institucionales para el restablecimiento del orden’, conocido por EL TIEMPO, establece por ejemplo que el Esmad será absorbido por la nueva Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), que cuenta con un director adscrito a la dirección de Seguridad Ciudadana y que de acuerdo con voceros de la Policía estaría conformado por uniformados y personal civil entrenado en temas de resolución de conflictos que mediarán con las comunidades ante alteraciones del orden público.



Aunque el propósito de la nueva unidad es evitar la confrontación, los uniformados conservarán sus armas menos letales. En esa categoría está el cuestionado Venom (que lanza bolas con gran fuerza), que de acuerdo con los nuevos protocolos que están siendo socializados con los uniformados solo se podrá utilizar como plataforma (desde un techo vehicular) y no a ras del piso.



A esto se suma el cambio en el uniforme, “que se verá menos agresivo, pero contará con los mismos niveles de protección para los uniformados”, dijo el vocero consultado por este diario.

En concreto, el documento habla de la forma en la que se enfrentarán 11 situaciones particulares: la manifestación pública, huelga, perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial; obstrucción de vías públicas que afecten el orden público, enfrentamiento entre barras de hinchas de fútbol, asonadas, erradicación de cultivos ilícitos, explotación ilícita de yacimientos mineros, riñas colectivas, motines en establecimientos carcelarios o penitenciarios y, finalmente, la usurpación de inmuebles o tierras, que se ha venido registrando en varias regiones del país.



¿Dónde se ubicarán?

Manifestantes en distintas ocaciones han buscado evitar los enfrentamientos violentos durante las marchas. Foto: Héctor Fabio Zamora/ CEET

En el punto sobre la protesta social es donde se ven los cambios más significativos frente a la presencia del Esmad.



Se insiste en el documento que la protesta es un derecho de los ciudadanos y que los uniformados deben realizar el acompañamiento de manera discreta “para que la presencia de los miembros de la Policía no sea aprovechada por los manifestantes para incitar al odio”. Igualmente, dice que no podrán reaccionar a los insultos de los manifestantes.



Se les indica a los policías que no marchen junto a los manifestantes, tampoco deben estar abriendo o cerrando las protestas, como venía sucediendo, y no deben estar apostados “de manera inerme en lugares donde puedan ser objeto de ataques”.



Se contará con uniformados motorizados adscritos a la Undmo para “que actúen de inmediato cuando los manifestantes ataquen el patrimonio público o privado o vulneren derechos de las personas”.



Se aclara que solo cuando la marcha se torne violenta y esté en riesgo la vida de civiles, los uniformados o el patrimonio público o privado intervendrá la unidad.



“En manifestaciones con presencia mayoritaria de jóvenes (15-24 años), la primera intervención será de unidades de la Fuerza Disponible, salvo que el nivel de agresividad sea tan alto que se haga necesaria la actuación inmediata de unidades especializadas de la Undmo, la cual aplicará los protocolos establecidos en la norma que la regula”, dice el documento de la Policía.

Lo que opinan los expertos

"Lo que no se logré solucionar con diálogo lo entra a resolver la Fuerza Disponible o el Esmad". FACEBOOK

TWITTER

Andrés Nieto, experto en temas de seguridad e investigador de la Universidad Central, señaló que no es claro si este lineamiento de la Policía va de la mano con el Estatuto de Protesta Social, expedido en 2021.



“Lo nuevo es que ya no se habla de que cada gobernación o alcaldía tenga su equipo de mediación, sino que se establece un gran grupo nacional que se dedique a la conciliación para identificar líderes”, señaló Nieto.



Añadió que se necesita recuperar la confianza entre la ciudadanía y la Policía para que este tipo de protocolos tengan un buen resultado.



Por su parte, el general (r) Héctor Darío Castro, presidente del colegio de generales en retiro de la Policía, respaldó que se dé prelación al diálogo, y recordó el papel que han venido desempeñando los gestores de paz de la Alcaldía de Bogotá, “ellos van con la policía, no usan casco, no llevan escudo y son los encargados de mediar, para que el conflicto no escale”, señaló el general Castro.



Enfatizó que “lo que no se logré solucionar con diálogo lo entra a resolver la Fuerza Disponible o el Esmad”.



El investigador de la Universidad Externado Ernesto Macías destacó que el protocolo y cambios simbólicos como la modificación del color del uniforme pueden llevar a un mayor acercamiento de la Policía y la ciudadanía. Sostuvo que en todo caso los cambios en “ningún momento dejan a la Policía maniatada para actuar”.

Otras situaciones

Barras bravas Foto: Twitter

En los otros ítems, como la huelga o perturbación del transporte, intervendrá en primer lugar la Fuerza Disponible; si la situación en el caso del transporte se agrava y se cierren las vías, “se deberá restablecer el orden, incluso por la fuerza. Se deben identificar líderes para su captura”.



Se indica en el documento que en medio de las actividades de erradicación de cultivos ilícitos se responderá cuando los uniformados sientan que su vida corre peligro y “se deberá restablecer el orden, incluso por la fuerza”.



En caso de motines en las cárceles y otros sitios de reclusión, los uniformados intervendrán tras la solicitud del director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) o, en caso urgente, del director del establecimiento donde ocurran los hechos, “con unidades de la Undmo, atendiendo los protocolos reglamentados para su funcionamiento”.



Para evitar violencia de las barras de fútbol se establecerán controles de embriaguez en los estadios y sus alrededores. En caso de disturbios, “el personal de la Fuerza Disponible será el encargado de atender inicialmente el enfrentamiento, tratando de evitar que alcance niveles de alta agresividad”. Y cuando el nivel de agresividad sea alto, actuarán de manera inmediata las unidades especializadas de la Undmo.

Invasión de tierras

En el corregimiento El Caguán de Neiva (Huila), a la entrada de una de las invasiones, hay una bandera de Colombia con el letrero: ‘Asentamiento Gustavo Petro’. Foto: Archivo particular

De acuerdo con el instructivo, los uniformados procederán frente a ocupaciones ilegales de bienes públicos o privados. La institución señala que tiene la obligación de impedir o expulsar a los responsables, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la ocupación (acción preventiva por perturbación).



“La actuación tiene por finalidad el desalojo del ocupante de hecho. El desalojo se deberá efectuar dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la orden”, se lee en el documento.



La intervención inicial será de la Fuerza Disponible, y ante el aumento de la agresividad se actuará con unidades de la Undmo.



Cuando la perturbación supere las cuarenta y ocho (48) horas, dejará de aplicarse el derecho de policía y se actuará frente a la flagrancia delictiva por los delitos de invasión de tierras o avasallamiento de inmuebles, y en el propósito de capturar a los invasores se daría el desalojo.



Los casos de ocupaciones ilegales que ya hayan superado los seis meses son competencia de los inspectores de policía y jueces civiles, dice el documento.



“En los escenarios antes mencionados, los comandantes de los dispositivos policiales de la Fuerza Disponible y Undmo, una vez finalizada la actuación policial, deberán presentar al comandante de la unidad un informe en el que se comuniquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como las órdenes recibidas e impartidas y los motivos de policía atendidos”, finaliza, para avanzar en la evaluación de los resultados de las operaciones.

