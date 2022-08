"Las nueve regionales de la Policía Nacional hoy están en manos de encargados, los oficiales más antiguos de cada Metropolitana o departamento de la institución. No hay comandantes en propiedad y esa es una de las consecuencias de la salida de los brigadieres generales y mayores generales de la Policía".



La afirmación la hizo a EL TIEMPO un oficial de alto grado que pidió la reserva de su nombre, al señalar que valorando la experiencia, cuando se fueron conformando las regionales se decidió que estuvieran a cargo de un general.



De acuerdo con la fuente, las regionales se conformaron para descentralizar el servicio de la Policía, hacerlo más eficiente y ágil, y no tener que recurrir al mando institucional en Bogotá para tomar decisiones operativas.



"Las regionales se han venido concretando en los últimos 10 años, la idea es agilizar el servicio, por ejemplo, el traslado de personal de Barranquilla a Santa Marta por una situación de contingencia; la decisión la toma el comandante de la región y no hay que buscar la aprobación en la Dirección General (ubicada en Bogotá)", explicó el oficial.



Este diario habló con varios uniformados que señalaron que el hecho de que las regionales estén hoy en manos de comandantes encargados, "puede distraer de funciones, por ejemplo, al comandante de una Metropolitana que tenga que atender un caso departamental, pero es algo que se saca avante".



¿Qué tan funcionales son las regionales en la Policía?

Señalan las fuentes que el general Henry Sanabria, director de la Policía Nacional, se estaría planteando dos escenarios: el primero, copar las direcciones de las regionales con los coroneles que ascienden en diciembre al grado de brigadier general.



"No las copa todas, pero se podrían hacer movimiento", dijo el oficial, que aseguró que el otros escenario que se estaría planteando sería el de "acabarlas".



En esa línea, se alude que las regionales, señalan las fuentes, generan más gastos, "burocracia" y que el papel del comandante "a veces no pasa de figurar en consejos de seguridad frente a alteraciones del orden público o casos de interés nacional".



Eliminar la figura de las regionales se puede concretar a través de un acto administrativo que en este momento no afectaría la estructura u organigrama de la institución.

¿Cuáles son las regionales?

Policías en Santa Marta. Foto: Prensa Alcaldía de Santa Marta

Son nueve y por ubicación geográfica se establecieron así:



Región Metropolitana de la Sabana (creada hace unos meses): comprende la Policía metropolitana de Bogotá, la metropolitana de Soacha, el comando especial de Policía Sabana Occidente y el comando especial de Policía Sabana Norte.



Región 1: de la cual hacen parte la Policía metropolitana de Tunja, la Policía de Boyacá, Cundinamarca, Amazonas y San Andrés, Providencia y Santa Catalina.



Región 2: la integan las metropolitanas de Ibagué y Neiva, y los comandos de departamento de Tolima, Huila. Caquetá y Putumayo.



Región 3: compuesta por las metropolitanas de Pereira y Manizales y los comandos de Risaralda, Caldas y Quindío.



Región 4: de la cual hacen parte las metropolitanas de Cali, Pasto y Popyán y los comandos departamentales de Valle del Cauca, Cauca y Nariño.



Región 5: integrada por las metropolitanas de Bucaramanga, Cúcuta y los departamentos de Santander, Norte de Santander y Arauca.



Región 6: de la cual hacen parte las metropolitanas del Valle de Aburra, Montería y los comandos de Antioquia, Chocó, Urabá y Córdoba.



Región 7: integrada por la metropolitana de Villavicencio y los comandos departamentales de Meta, Casanare, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés.



Región 8: compuesta por las metropolitanas de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y los comandos departamentales de Atlántico, Bolívar, Magdalena, La Guajira, Sucre y Cesar.

