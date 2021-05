'No agredimos sexualmente a la joven que se suicidó': policía del caso

Uno de los uniformados que aparece en los videos que se han hecho virales, sobre el procedimiento de traslado de una menor de edad a una sede de la Fiscalía en Popayán, dio su versión de lo sucedido.



El uniformado participó en el operativo registrado la noche del miércoles, en Popayán, que ha generado el rechazo de amplios sectores del país y que fue previo al suicidio de la menor que fue aprehendida.



El uniformado, quien por motivos de seguridad pidió la reserva de su nombre, dijo en entrevista con este diario que todo el procedimiento está grabado y que no agredieron a la joven sexualmente, ni física, ni verbalmente.

¿Qué dice usted frente a los señalamientos que les están haciendo por el procedimiento en qué se vio involucrada una menor de edad?

Tengo la tranquilidad de que el procedimiento que realizamos está enmarcado en la ley, hicimos lo correcto.



¿Qué pasó?



Estábamos en el sector de la URI aquí en Popayán, aquí solo hay una URI. Eran como las 9:30 o 10 de la noche, eso se puede verificar, la hora, en el video que grabó un periodista que estuvo esa noche.



Estábamos en un procedimiento y estábamos siendo agredidos por un grupo de manifestantes que se encontraban a esa hora, estaban en la URI y querían ingresar a las instalaciones. Entonces, con el ánimo de replegarlos hicimos una avanzada.

En esa avanzada encontramos a la muchacha. Tenía un buso gris con capucha que le cubría la cabeza y tenía el tapabocas. Nosotros en ese momento pensamos que era un muchacho, que era un hombre.



Un compañero del Goes, se acercó y le pidió que se identificara. Al vernos intentó huir, y entonces el compañero se acercó, la quiso requisar, le abrió el bolso, y en ese momento ella se exaltó, y como estábamos cerca a la URI quisimos trasladarla para verificar quién era e identificarla plenamente. ¿Qué hacía ahí y por qué nos estaba agrediendo?



¿A cuánto estaban de la URI?

No, estábamos a escasos cien metros, lo que es una cuadra. Estábamos muy cerca realmente. Entonces quisimos trasladarla a la URI. En el momento que la queremos conducir se torna muy agresiva. Entonces, es imposible llevarla por un solo Policía por lo que pedimos apoyo a los compañeros del Esmad, los que estaban en el lugar.



Ella no colaboró, le pedimos que se dejara conducir. Entonces tomamos la determinación de conducirla por la fuerza. Uno la cogió de un brazo, otro del otro brazo. Y como ella no caminaba terminamos cargándola.



¿Qué pasó en el trayecto?



En ese procedimiento de llevarla cargada hacía la URI, ella llevaba una ropa muy holgada, una sudadera y un buzo. En el camino, y sin ánimo de desvestirla, la ropa se le iba bajando. Yo personalmente le pedí a los muchachos que pararamos para que ella se arreglara, y cuando paramos “yo le dije a ella: por favor déjate llevar por las buenas, porque igual te vamos a conducir”. Pero ella seguía resistiéndose.

Y decidimos cargarla, así como se ve en el video. Desde que la cogimos de los brazos, de las muñecas de los pies.



¿Está permitido que ustedes trasladen a una persona de esa manera, y más tratándose de una mujer. Uno ve ese video y piensa: ¿Por qué la arrastran”?



Nadie la arrastró. Es más, yo creería que hay que esperar el dictamen de Medicina Legal para ver si ella tiene signos de que la hayan arrastrado o laceraciones. La cargamos entre cuatro policías. Nosotros no la maltratamos ni la golpeamos en el procedimiento. Y eso fue en los 100 metros hasta llegar a la URI.



Denuncian abuso sexual de la Policía en Popayán a menor durante marchas. Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

Pero le repito, es normal que a una persona se la lleven así entre cuatro…



Pues es que muchas veces tenemos que hacer uso de la fuerza porque las personas se resisten. No porque la persona se resista uno no se la lleva. Muchas veces hay que hacer uso legítimo de la fuerza. Pero no la maltratamos ni la golpeamos.



Y eso es igual con hombres y mujeres….

Sí, y en este caso tuvimos todo el cuidado posible debido a las circunstancias, porque también estaban agrediéndonos desde atrás. Los manifestantes estaban con el afán de agredirnos porque vieron que teníamos a la muchacha. Ese era nuestro afán de llevarla a la URI, pero nunca con el ánimo de hacerle daño.



¿Ustedes abusaron de ella, la tocaron inapropiadamente, la agredieron verbalmente con algún tipo de vocabulario sexual?



No, jamás. Jamás hemos hecho eso. No tenemos la necesidad. No tenemos el motivo. Simplemente y como consta en un video que se ha publicado en las redes sociales, todo está grabado, desde que se le hizo el requerimiento. Nadie la manoseo, la tocó, la accedió sexualmente o se le dijeron palabras ofensivas en términos sexuales.



Está el video, y el periodista de la Red Alterna de aquí de Popayán, nos acompañó hasta que llegamos a la URI, él grabó, le estuvo preguntado el nombre a ella, que se identificara para el tema de Derechos Humanos. Todo está grabado.

Tenemos la tranquilidad de que el procedimiento se hizo bien. No tenemos nada que esconder en esta situación.



Ustedes creen que ese video puede servir en su favor…



Sí, claro. Eso está publicado en las redes sociales. Tenemos los link, tenemos los videos desde que se hizo el requerimiento, hasta el traslado a la URI. Todo ese trayecto está grabado y ahí no hay más dudas. No se ve que nos la lleváramos a otro lado, a un bosque para hacerle daño.



Y cuando llegan a la URI, ¿qué pasa?



En la URI se ubica un grupo de judicialización que está conformado por personal de la Metropolitana de Popayán. Ahí también hay personal de Infancia y Adolescencia cuando se trata de menores de edad.

Yo la dejé en la URI, los soportes deben estar allá, el trabajo interno que se hace para restablecerle sus derechos. Nosotros la dejamos ahí y nos fuimos.



Usted tiene hijos…



Tengo un hijo, un hijo y lo amo, tengo una familia conformada. Yo sé cuál es el valor de una familia, el valor de un hijo. La familia de la muchacha debe tener un dolor enorme por su pérdida. Yo les doy, de corazón, mi sentido pésame, por lo que pasó. Pero tengo la tranquilidad de que se obró bien, y que no le hicimos daño a la joven.



¿Cuándo se enteran ustedes de las denuncias sobre abuso sexual?

Al día siguiente (jueves 13 de mayo), porque incluso salió otra joven, en un video, denunciando abuso, pero no es la misma joven que yo trasladé.

Es otra señorita, ella da su versión, pero no tiene nada que ver con nuestro caso. Y ese día, se conoció que la joven de mi caso se suicidó.



