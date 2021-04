Este fin de semana se impusieron 24.453 comparendos en el país

Este mediodía del lunes, el director de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas, confirmó que durante el fin de semana -en el que hubo varias medidas restrictivas para frenar la expansión del covid-19 - se impusieron 24.453 comparendos.



De acuerdo con el general, fueron más de 50.000 policías los que estuvieron en las calles, en diferentes zonas del país, aunque todo el personal estaba en alistamiento de primer grado.

El director de la Policía Nacional aseguró que hubo "un mal comportamiento de muchísimas personas", y señaló que según los cálculos de sus analistas y el Observatorio de Seguridad Ciudadana, "subió en un 70 por ciento, diario, la imposición de comparendos. Personas que no cumplieron desafortunadamente".



El general señaló que por violar el toque de queda se impusieron 11.000 comparendos; por no usar el tapabocas, 2.021; por consumo de bebidas embriagantes y violar la ley seca, 708; por pico y cédula, 146 y por aglomeración de personas, 126.



"En Bogotá se impusieron 5.890 comparendos. Entre ellos 2.252 a personas por violar el toque de queda", puntualizó el general Vargas.



Finalmente, aseguró que se impusieron 219 comparendos a personas por estar en fiestas en diferentes zonas del país, "donde las personas no cumplían con las medidas de bioseguridad", expresó Vargas.



De acuerdo con la dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía, entre el 9 y 11 de abril, en Medellín se impusieron 2.851 comparendos, en Cali, 1.253; en Cartagena, 642; Villavicencio, 578; Barranquilla, 569 y Cúcuta, 506.



En el informe, se advierte que en Medellín se impusieron 1.978 comparendos por violar el toque de queda; por no usar el tapabocas, 236; y 31 por consumir bebidas embriagantes.



En Cali la Policía aplicó 560 comparendos por violar el toque de queda y 15 por el no uso de tapabocas.



De otro lado, en Bogotá, por ejemplo, en medio de la restricción a la movilidad, que rige hasta este martes 13 de abril a las 4 a.m., se conocieron varias quejas este lunes por grandes aglomeraciones en el sistema de transporte Transmilenio.



