Director de la Policía en Palacio de Justicia: 'Prima la seguridad de los magistrados'

El director de la Policía Nacional, general William René Salamanca se desplazó al Palacio de Justicia, sede de las altas cortes para apersonarse de la situación de orden público en el lugar.



En declaraciones a periodistas, señaló que llegó al edificio para hablar con los magistrados y descartó que alguna persona haya sido víctima de violencia.



“Acabo de llegar, y no he encontrado ninguna información diferente a lo que veo en la parte externa”, dijo el general Salamanca, al tiempo que señaló que “si las personas persisten en su bloqueo, la Policía procede. Aquí prima la seguridad de los magistrados, prima la seguridad de los funcionarios, y a eso vine acá”.



Y añadió: “No he recibido ninguna información de ningún magistrado en torno a alguna situación de inseguridad que hubiese vivido o una persona como tal”.

Bogotá febrero 8 de 2024. Cerca de 1000 personas protesta al frente del Palacio de Justicia por la calle 12, carrera 8 y Plaza de Bolívar, imágenes a la entrada vehículos de la calle 12 Foto: Milton Díaz / El Tiempo

Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, en medio de la cumbre de seguridad con los alcaldes del país, se refirió a los hechos que se registran a está hora en la sede del Palacio de Justicia y dijo que ha estado en comunicación con el presidente de la Corte Suprema y ha sido informado de primera mano sobre la situación.



Dijo que la Policía "tiene la orden de prestar seguridad".

