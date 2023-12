Polémica respuesta de Minjusticia sobre decreto de consumo de drogas

“Ya vemos que es una decisión que genera controversia, se lo digo como periodista y como mamá. No me parece una preocupación sobredimensionada, porque sí me importa lo que pueda ver mi hija en un parque”, le dijo la periodista Daniela Pachón, en medio de una entrevista, al ministro de Justcia Néstor Osuna.



La entrevista se refería al decreto que derogó el presidente Gustavo Petro sobre el control al consumo de la llamada dosis mínima en espacios públicos.



Lo que ha generado diversas reacciones y hasta una gran polémica fue la respuesta de Osuna a la periodista. “Lo mejor para su hija es que usted, con todo el amor que le tiene, le explique cuáles son los riesgos de consumir drogas y por qué es nocivo hacerlo. Sin embargo, si toma la decisión de hacerlo, que lo haga en la casa, que es mejor que en la calle. Así es cómo se previene”.



La respuesta del Ministro generó una serie de reacciones en redes sociales.

Con este decreto se prohibiría el consumo de drogas en parques de Bogotá. Foto: ARCHIVO EL TIEMPO

El inistro Osuna se refirió a la derogación del decreto en entrevista con EL TIEMPO, y aseguró que lo que cambia es que "ya no hay multas para las personas que porten dosis personal de droga en la calle”.



Y aclaró que “en cuanto a la persecución del microtráfico y el narcotráfico, eso sigue exactamente igual a como estaba”.



El ministro explicó que esas actividades contra el delito no dependen de un decreto, o de un presidente, porque están en el Código Penal y “la Policía tiene todos los protocolos para perseguir el microtráfico y el tráfico más grande”.



Y aseguró “que simplemente lo que hace este decreto derogatorio es ajustar a la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado: el porte de dosis personal no está prohibido y algo que no está prohibido, pues no puede ser castigado ni con multa ni con ninguna otra sanción”.



