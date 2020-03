¿Podría ser investigado el Alcalde de Popayán?

En manos de la Fiscalía quedaría la decisión de investigar si el alcalde de Popayán, Juan Carlos López, habría incurrido en algún delito al no aislarse preventivamente tras su regreso al país desde Marruecos en África.



El mandatario hizo público el jueves que salió positiva la prueba de coronavirus que se le practicó el martes.

En un video señaló que fue notificado en la noche del jueves y que hay personas que intentan ocultar esos resultados lo que no es “responsable y serio”.



(Lea también: Gobierno dice que Alcalde de Popayán no informó su viaje al exterior)



La Fiscalía ya ha judicializado a dos personas por el delito de violación de medidas sanitarias, pues ellas habían llegado al país de países con contagio y tenían que estar en aislamiento preventivo. A pesar de eso fueron sorprendidas en la calle y luego se asistir a eventos sociales cuando tenían que estar en sus casas. Ese delito tiene una pena de hasta ocho años de cárcel.



El Alcalde, según la información de la Casa de Nariño, no reportó a su ingreso a una reunión en Presidencia que hubiera visitado otros países en los últimos 14 días.



(Le puede interesar: Duque tendrá que repetirse hoy su prueba de coronavirus)



Fuentes oficiales señalaron que en principio el mandatario habría ingresado al país cuando no estaba aún vigente el aislamiento preventivo y en ese sentido no habría cometido ninguna falta.



Añadieron que en todo caso se verificarían las fechas para establecer si efectivamente al momento de entrar a la Casa de Nariño ya habían pasado más de 14 días desde su ingreso al país.



En ese sentido, no habría incurrido en ninguna falta. En todo caso el tema sería verificado por las autoridades.



JUSTICIA

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com