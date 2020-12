¿Podría ser arrestado el minsalud por fallo sobre pruebas PCR?

Formalmente, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, no ha entrado en desacato de la tutela que ordenó el regreso de las pruebas PCR para los viajeros que ingresan al país.



Esto, porque aún no se ha cumplido el plazo de 96 horas que el juez 11 de Bogotá dio para que se empiece a cumplir esa orden.



Abogados consultados señalaron que, aunque el Ministro manifestó ya públicamente que no es posible cumplir con el fallo de tutela, lo cierto es que no se ha vencido el plazo para hacerlo.

Indicaron que, cuando se cumpla ese plazo, el juez que falló la tutela entrará a resolver el incidente de desacato presentado por el abogado que presentó el recurso. Como parte de ese análisis, incluso podría requerir al ministro Ruíz para que dé cuenta de sus actuaciones para cumplir el fallo.



Sobre este episodio, que lleva días generando controversia, opinaron penalistas. El penalista Pedro Nel Escorcia señaló que el ministro hoy aún no ha incumplido ninguna orden, pero que si mantiene su posición lo hará en cuestión de horas.



"Si no cumple la tutela, es un hecho que entra en desacato y puede enfrentar las consecuencias legales. Pero eso aún no ha ocurrido", dijo Escorcia.



El representante del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia Francisco Bernate coincidió en que la orden del juez debe ser cumplida no solo por el Ministerio de Salud, sino por los funcionarios de Migración Colombia, quienes son los responsables del proceso de verificación de documentos de las personas que ingresan al país.



A su turno, el abogado Marlon Fernando Díaz señaló que el incumplimiento de una acción de tutela puede generar desacato sancionable con arresto hasta de 6 meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales.

“La solicitud de aclaración a un fallo de tutela o su impugnación no suspende el cumplimiento del fallo, el que debe darse dentro de término perentorio fijado por el juez, que normalmente es de horas”, añadió Díaz.



Incluso, el juez podría llegar a una compulsa de copias a la Fiscalía para que se investiguen delitos como fraude a resolución judicial.



En caso de que se presente por parte del Gobierno una impugnación, la tutela tendrá que ser revisada por el superior del juez que tuteló los derechos del abogado.



En ese escenario tampoco está a salvo el Ministro, pues la impugnación no frena los efectos de la tutela ni las órdenes impartidas por el juez.

