'Pizano no estaba seguro de que eran coimas': Fiscal sobre audio

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, en entrevista con Noticias Caracol publicada en la noche de este miércoles, habló sobre el audio de Jorge Enrique Pizano, el auditor de la Concesionaria Ruta del Sol, revelado este lunes y que causó un alboroto en el caso de los sobornos pagados por la constructora brasilera Odebrecht en Colombia.



El fiscal Martínez hizo énfasis en que la razón por la que no puso en conocimiento de las autoridades lo que le reveló Pizano, en esa conversación gravada en 2015 - que según el fiscal él "ofició como amigo"-, está en la misma grabación.

​

"Él no tenía certeza de que eso fuese un delito corrupción, de tal manera, que uno no puede ir a las autoridades cuando algo puede ser o no puede ser. Tiene que ir con la certeza de esto es así", dijo el fiscal.





"No me quiero abrigar en una razón jurídica, que en Colombia ningún ciudadano está obligado a denunciar", añadió.



Según las declaraciones de Pizano, en agosto del 2015 él había buscado a Martínez cuando todavía no era fiscal general sino asesor jurídico del Grupo Aval, para pedirle que enterara al presidente de la junta directiva del grupo financiero, Luis Carlos Sarmiento Angulo, de que había detectado irregularidades en contratos de Odebrecht en el desarrollo de la Ruta del Sol II, de la cual hacía parte el grupo económico a través de Corficolombiana y su filial Episol.



El fiscal Martínez señaló en la entrevista que lo anterior sucedió así. Le entregó la información a Sarmiento, sin embargo señaló que él no tenía certeza de que se trataran de sobornos.



"Habían cuatro alternativas -agregó el fiscal-. O eran robos internos, o eran para gobiernos extranjeros o coimas para el gobierno colombiano, o una posibilidad que él (Pizano) mencionaba mucho, que eran para los paramilitares", señaló Martínez.



De igualo forma Martínez dijo que entendía que en algún momento amigos personales como Pizano se hubieran molestado. Durante la entrevista el fiscal mencionó, con celular en la mano, que él lo había abordado a través de Whatsapp ya siendo fiscal general para hablarle sobre el caso Tunjuelo - Canoas por el que él era investigado, a lo que Martínez le contestó que bien podía dirigir un memorial a la Fiscalía pero que él no trataba asuntos oficiales por canales privados.



Además, hizo énfasis en que esa investigación contra Pizano se había abierto en 2013, mucho antes de que él llegara a la cabeza del ente acusador.



En todo caso, el fiscal Martínez dijo que "contrario a lo que se ha dicho " las declaraciones de Pizano sí habían servido mucho a los fiscales que investigaron el caso Odebrecht y se refirió especialmente al proceso contra el empresario José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana.



En este último caso, enfatizó Martínez, Pizano fue testigo de cargo de la Fiscalía. En total, dijo el fiscal, hay 14 personas investigadas y procesadas en el caso Odebrrecht.



Añadió también que no era cierto, apoyándose en lo dicho este miércoles por el fiscal Jaime Alonso Zetien, quien coordina el grupo de trabajo de investigaciones por los casos de corrupción en Bogotá denominados como el 'carrusel' de contratos, que se hubiera reabierto la investigación contra Pizano en su administración y que en todo caso, los fiscales son autónomos en independientes en sus decisiones.



Martínez dijo que en los últimos meses ha reiterado que ha sido objeto de persecución por gente molesta por las investigaciones que adelanta la Fiscalía.







REDACCIÓN PAZ Y JUSTICIA