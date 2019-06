Piden precluir investigación por muerte de periodista Mauricio Orjuela

Luego de una nueva investigación realizada por peritos internacionales, la Fiscalía concluyó que en la muerte del periodista Mauricio Orjuela, quien falleció en agosto del 2018, no fue un homicidio culposo.



En una audiencia realizada en la tarde de este miércoles, el ente acusador solicitó al juez 37 de conocimiento de Paloquemao declarar la preclusión del caso por la muerte del comunicador, que trabajaba en la oficina de comunicaciones del Ministerio de Agricultura.



En audiencias pasadas la Fiscalía planteó que el periodista habría fallecido por una supuesta negligencia de la EPS en la atención brindada y se adelantaba un proceso en contra el médico David Leonardo Sánchez por el delito de homicidio culposo.

Sin embargo, en la audiencia de esta tarde la fiscal dijo que en una nueva investigación, realizada por peritos internacionales, encontró pruebas que la llevan a solicitar el "retiro del escrito de acusación, presentado el pasado 19 de marzo, y hacer una petición de preclusión a favor de Sánchez.

La fiscal dijo que si bien en la imputación se señaló que la muerte del periodista se debió a una "peritonitis aguda como complicacion de una apendicitis". Sin embargo, los investigadores encontraron que Mauricio Orjuela tenía "fiebre tifoidea producida por la ingesta de alimentos contaminados con salmonella" y esto fue lo que le produjo la muerte, al generar unas perforaciones intestinales, precisó la fiscal.



Esta enfermedad tiene diversas manifestaciones clínicas, las más frecuentes son las gastrointestinales, pero también se producen síntomas como fiebre, cefalea, vómito y malestar general, además puede afectar cualquier órgano, lo que dificultó dar un diagnóstico.



Así mismo, se determinó que habían perforaciones intestinales en el costado izquierdo, pero era la zona contraria a donde el médico había realizado la operación.



Además, la delegada de la Fiscalía agregó que el doctor Leonardo Sánchez actuó como debía y "no se evidencia abandono del paciente".



Posterior a la argumentación de la fiscal, el juez tomó la decisión de suspender la audiencia debido a que no se encontraban todas las víctimas presentes, pues a la diligencia judicial asistió el representante del hermano de Mauricio Orjuela, pero hizo falta el apoderado de los padres.

La audiencia en la que el juez decidirá si aprueba o no la preclusion quedó programada para el 21 de agosto a las 9 a. m.

