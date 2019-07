Piden investigar a abogado de Palacino por presunta dilación

Por presuntamente haberle dicho a Carlos Palacino, expresidente de Saludcoop que no habría audiencia de acusación en un caso en su contra y que no se presentara, antes de que la juez encargada decidiera eso, compularon copias para que se investigue disciplinariamente al abogado de Palaciono, Hernán Gonzalo Jiménez.



Este lunes estaba citada la audiencia de acusación en contra de Palacino y del exvicepresidente financiero Mauricio Sabogal, quienes son procesados por presuntas irregularidades en el manejo de millonarios recursos de la salud, pero debido a una ausencia de Sabogal tuvo que suspenderse.

Según la defensa, Mauricio Sabogal, quién se encuentra en libertad, no asistió a la diligencia porque se encuentra en un viaje desde el mes pasado, por ello pidieron un aplazamiento.



La juez 17 de conocimiento de Paloquemao, encargada de la audiencia, calificó estos comportamientos como "absolutamente dilatorios e irrespetuosos" para el proceso.



Según la togada, la defensa de Palacino se habría comunicado con él en la cárcel La Picota, dónde se encuentra detenido, para decirle que debido a la ausencia de Sabogal se suspendía la audiencia, y por eso él tampoco asistió.



"Es evidente que el doctor Hernán Gonzalo Jiménez obstruyó la justicia (...) Se ordena la compulsa de copias, en cuanto estimo y analizo que hay obstrucción para impedir el desarrollo de la audiencia" dijo la funcionaria del despacho.



Además, citó a Jiménez para este martes en su despacho, dónde impondrá una sanción por tomarse la autoridad de decirle a Palacino que no había audiencia.



El abogado suplente de Palacino que se hizo presente, en reemplazo de Jiménez, dijo que no son maniobras dilatorias, "esa no es nuestra intención" recalcó.Los representantes de la Fiscalía, Procuraduría y de las víctimas señalaron que los acusados que no están presos de la libertad deben asistir a las audiencias.

JUSTICIA