En su discurso el domingo, tras ganar las elecciones presidenciales, Gustavo Petro le pidió al fiscal general de la Nación liberar a los jóvenes “tratados como bandoleros” que están presos y, aunque no habló directamente de los integrantes de la llamada Primera Línea, su mensaje fue interpretado en referencia a las personas capturadas por hechos ocurridos en el paro nacional en 2021.



Según datos de la Fiscalía, desde mayo del año pasado hasta la fecha van 163 capturas por hechos de violencia en las protestas, la mayoría han sido avaladas por jueces que consideraron que había evidencias que apuntaban a que las personas cometieron los delitos imputados.



Aunque las palabras de Petro fueron vitoreadas por quienes asistieron a su discurso en el Movistar Arena, en Bogotá, han recibido críticas que han coincidido en que no es el presidente quien decide sobre procesos judiciales.



El mismo fiscal general, Francisco Barbosa, dijo a EL TIEMPO: “Si el Presidente electo quiere buscar la liberación de jóvenes que cometieron delitos, debe pedirle el favor al Congreso que cambie la ley y no al Fiscal General”, e invitó al próximo mandatario a tramitar sus debates “institucionalmente y no de manera personal, teniendo en cuenta la colaboración armónica de los poderes públicos. La ley en Colombia se cumple conforme a los artículos 6 y 29 de nuestra carta política”, afirmó.



Abogados penalistas también han hablado del tema. Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia manifestó, en primer lugar, que es una imprecisión pedirle al fiscal una liberación porque estas personas están privadas de su libertad por órdenes de jueces. “El presidente de la República debe respetar la autonomía del poder judicial, no debe darle órdenes al fiscal general, deberían usarse los recursos de ley para que estas personas recuperen su libertad ante los jueces”, señaló.



En este punto hay que recordar que el sistema penal por el que se rige la Fiscalía es el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) que, a diferencia de la Ley 600 del 2000 (antiguo sistema penal que usa la Corte Suprema), es más garantista en el sentido de que establece que no es el ente acusador el que autónomamente decide imponer medidas de aseguramiento, sino que esto lo deciden jueces de control de garantías, que evalúan las peticiones de los fiscales y determinan si es necesario, o no, limitar la libertad de alguien en el transcurso de un proceso judicial.



Otros abogados han recordado que en Colombia hay división de poderes y criticaron que las palabras de Petro puedan leerse como una intromisión de la futura rama ejecutiva en el poder judicial.



El penalista Iván Cancino sostuvo que mucho se critica “a todos los gobiernos por entrometerse en ámbitos que no le son propios, en tratar de dejar que los órganos de control y las cortes puedan hacer su trabajo…Realmente quisiéramos que todo lo que se critica por parte de una persona, cuando llegue al gobierno lo respete”, señaló.



Mencionó además que es muy distinto “mandar directrices por medio de un programa de gobierno o una política criminal, que esperemos que trace el candidato y que sea asertiva, propositiva y constructiva; y otra cosa es, en un discurso recién elegido, mandar invitaciones usurpando poderes”.



En ese sentido también habló el penalista Camilo Burbano, quien señaló que “no deja la mejor impresión que en el primer acto como presidente electo Gustavo Petro trate de influir en decisiones que son eminentemente judiciales y tienen que ver con ramas del poder que no son parte del Ejecutivo”.



Incluso, el exvicepresidente y senador electo Humberto de la Calle consideró “innecesarias” las alusiones de Petro y las calificó de “impertinentes”, en entrevista con RCN radio.



En su discurso Petro también le pidió a la Procuraduría levantar las suspensiones a alcaldes que fueron apartados de su cargo en el transcurso de la campaña, como el mandatario de Medellín, Daniel Quintero, y aunque no se ha conocido una respuesta por parte de la procuradora Margarita Cabello, lo cierto es que más temprano el domingo ella misma había aclarado que se levantarán las suspensiones por presunta participación en política tras culminar las votaciones puesto que desaparecen los motivos por los cuales se impusieron, esto es, presuntamente tratar de usar su cargo para influir en la campaña electoral que ya terminó.



Frente a ese mensaje de Petro, el Presidente del Colegio de Abogados Penalistas añadió: “A la Procuraduría el Presidente no puede estar dándole instrucciones, es un ente de control, no es el poder judicial pero tampoco es un órgano del poder Ejecutivo. (Petro) Puede expresarse como ciudadano pero no dar órdenes”, concluyó.



