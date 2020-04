El ‘top’ de conchudos que se han pasado la cuarentena por la faja

archivo particular

En Santa Marta, decenas de personas han sido sancionadas por incumplir la cuarentena obligatoria. Hace días se conoció que los uniformados de la Policía de Tránsito de esa ciudad están obligando a los infractores a hacer planas, como si estuvieran en el colegio.



Esta medida se empezó a implementar debido a la preocupación que tenían las autoridades porque los ciudadanos no estaban acatando el aislamiento preventivo obligatorio. Por eso, a partir de la última semana de marzo, los uniformados no sólo optan por imponer comparendos a los infractores, sino que los obligan a escribir una y otra vez la frase "No debo salir de casa".