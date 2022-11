El panorama judicial podría complicarse para el periodista Juan Fernando Barona, quien trabajaba en 'Noticias Uno', luego de que se difundieron videos en los que se ve una dura golpiza a una mujer.



(Lea también: Presidencia aparta a periodista de Noticias Uno acusado de violencia de género).



Los videos, publicados por el colectivo feminista Jacarandas, dejan ver que, dentro de un ascensor, golpea mientras está en el suelo a quien sería su novia (ahora exnovia), luego la arrastró por el piso hasta el parqueadero de un edificio, con ayuda de un amigo suyo.



(Le puede interesar: ¿Podrían condenar al Estado por muerte del presunto abusador de Hilary?).

Los hechos, según Jacarandas, ocurrieron el pasado 15 de octubre y habrían dejado con 8 días de incapacidad a la mujer.



Por este comportamiento el periodista no solo fue despedido de su trabajo y apartado por la Presidencia del cubrimiento que estaba realizando del viaje de Gustavo Petro a Egipto por la COP27, sino que enfrentaría líos penales.



Uno de los delitos por los cuales podría ser procesado es violencia intrafamiliar, que tiene una pena de base de 4 a 8 años de prisión, que según el Código Penal podría aumentarse de la mitad a las tres cuartas partes si se comete contra personas en situación de disminución física, sensorial y psicológica o quien se encuentre en estado de indefensión o en cualquier condición de inferioridad.



(Más notas: Violencia intrafamiliar crece en Colombia: mujeres, las principales víctimas).



Así mismo, podría responder por lesiones personales, debido a la incapacidad que le generó a su expareja. Según el artículo 112 del Código Penal, este delito tiene una pena de 16 a 36 meses de cárcel cuando el daño genera una incapacidad para trabajar menor a 30.



Una pena similar podría ser aplicada eventualmente al otro hombre que se ve en los videos y que no solo no intervino ante la agresión, sino que luego ayudó a arrastrar a la mujer por el suelo.

justicia@eltiempo.com

Lea otras notas de Justicia: