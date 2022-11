El panorama judicial podría complicarse para el periodista Juan Fernando Barona, quien trabajaba en 'Noticias Uno', luego de que se difundieron videos en los que se ve una dura golpiza a una mujer.



Los videos, publicados por el colectivo feminista Jacarandas, dejan ver que, dentro de un ascensor, golpea mientras está en el suelo a quien sería su novia (ahora exnovia), luego la arrastró por el piso hasta el parqueadero de un edificio, con ayuda de un amigo suyo.



Los hechos, según Jacarandas, ocurrieron el pasado 15 de octubre, la víctima es una mujer brasileña "que dice haber tenido una relación amorosa con él durante cuatro meses. Según ella, después de la golpiza que habría sufrido, quedó con una incapacidad de 8 días", informó el colectivo.



Además, la mujer ya haría puesto la denuncia ante una Comisaría de Familia, que, dijo Jacarandas, le reconoció una medida de protección para que Barona "no se le acerque ni compartan ningún espacio público o privado".



Por este comportamiento el periodista no solo fue despedido de su trabajo y apartado por la Presidencia del cubrimiento que estaba realizando del viaje de Gustavo Petro a Egipto por la COP27, sino que enfrentaría líos penales.



Uno de los delitos por los cuales podría ser procesado es violencia intrafamiliar, que tiene una pena de base de 4 a 8 años de prisión, que según el Código Penal podría aumentarse de la mitad a las tres cuartas partes si se comete contra personas en situación de disminución física, sensorial y psicológica o quien se encuentre en estado de indefensión o en cualquier condición de inferioridad.



Según explicó el penalista Camilo Burbano, en este caso no es necesario que la víctima interponga la denuncia, "el delito es investigble de oficio por lo tanto la Fiscalía puede iniciar el proceso de forma inmediata solamente con ese video". Esto porque el delito de violencia intrafamiliar no es querellable.



Sin embargo, el presidente del Colegio de Abogdos Penalistas de Colombia, Francisco Bernate, explicó que para considerar la violencia intrafamiliar deben cumplirse aspectos como que las personas involucradas vivan juntas, tengan hijos juntas o estén casados (o en unión marital de hecho).



Como de la denuncia de Jacarandas esto no es claro, indicó que si no se dan esas circunstancias, "estaríamos frente a un caso de lesiones personales agravadas por la situación de indefensión de la persona y por su condición de mujer". Según el artículo 112 del Código Penal, este delito tiene una pena de base de 16 a 36 meses de cárcel cuando el daño genera una incapacidad para trabajar menor a 30.



De otra parte, Bernate indicó que también podría ser procesado como cómplice de estos hechos y enfrentar penas similares el otro hombre que se ve en los videos, quien no solo no intervino ante la agresión, sino que luego ayudó a arrastrar a la mujer por el suelo.

Barona dijo que también fue agredido, lo que no cambia su eventual responsabilidad

Finalmente, el periodista Barona, en la noche del martes, publicó en sus redes sociales un mensaje señalando que él también había sido agredido.



"Jamás quise hacer público un doloroso caso privado, que es íntimo, para preservar los derechos de la otra persona involucrada, y los míos. Sin embargo, como han sido divulgadas unas partes sin contexto y sin consultarme, pongo en conocimiento general esta foto y el dictamen de Medicina Legal que se me practicó y que me dio una incapacidad de 15 días", dice su mensaje, acompañado del dictamen médico legal.



Al respecto, el abogado Bernate indicó que "si hay agresiones previas en absoluto atenúa la situación de la agresión a la mujer, salvo que pude se demostrar algo así como un atraco o similar", que no sería el caso.

