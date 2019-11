Periodista Claudia J. Duque renuncia a proceso penal por impunidad

En el aniversario número 15 de una llamada amenazante que buscó acallar a la periodista Claudia Julieta Duque, diciéndole que iban a lastimar a su hija, la reportera anunció que renuncia a su presencia en el procedimiento penal y rechazó la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a donde han querido enviar los casos varios de los investigados.

Según lo indicó el equipo Nizkor, en donde actualmente labora la periodista, quince años después ha habido pocos avances en los procesos judiciales y alertaron sobre nuevas maniobras para que se cierre el procedimiento penal y se silencie a Duque.

La periodista ha sido reconocida como víctima en hechos de tortura psicológica, espionaje y amenazas por parte del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) por sus investigaciones del asesinato del periodista Jaime Garzón Forero, y en el 2017 el caso de Duque fue declarado como de lesa humanidad.



Para la periodista, desde octubre 2017 se han presentado “diversas decisiones plagadas de irregularidades” con las que se busca “la denegación de justicia” y hasta su judicialización.



Según el equipo Nizkor, durante los últimos dos años Claudia Julieta Duque ha sido sometida a diferentes hechos de revictimización. Además, dijeron que la solicitud del traslado del caso contra cuatro de los procesados a la JEP “tampoco ofrece garantías, pues esa jurisdicción constituye el más sofisticado mecanismo de cierre y punto final de la justicia colombiana en lo que a crímenes de Estado se refiere, y el caso DAS no será la excepción. El caso Claudia Julieta Duque no tiene relación alguna con el conflicto armado, sino con la libertad de prensa y opinión”.



Por ello, Duque anunció que no participará más de los juicios y sólo acudirá a la JEP para rechazar la competencia de esa jurisdicción. “Es innegable que la impunidad ha ganado la batalla, la justicia está del lado de los victimarios”, aseguro la periodista.

JUSTICIA

